Embark Studios hat das Update 2.1.0 für The Finals veröffentlicht. Der Private-Match-Modus wurde erweitert, eine Reihe von Fehlern wurden behoben und allgemeine Verbesserungen am Spiel wurden vorgenommen. Die Season 2 des Titels hat Embarks Online-Shooter scheinbar neues Leben eingehaucht. Das Spiel verzeichnete von Anfang an ein massives Wachstum, hatte jedoch einen starken Rückgang der Spielerzahlen. Jedoch brachte Staffel 2 eine erfrischende Veränderung des Spielerlebnisses mit sich. Bisher scheint es bei den Fans gut anzukommen.

Das Update bringt neue Inhalte mit sich, darunter eine Map namens SYS$HORIZON. Diese sorgt für ein frisches Spielerlebnis, indem sie sich stärker auf einen glitchigen, von Neonlicht inspirierten visuellen Stil stützt. Neue Werkzeuge wie der Destabilisator, der Oberflächen vorübergehend auslöschen kann, der Antigravitationswürfel, der Data Reshaper und die Portale sorgen zusammen für ein wenig Chaos in den Matches und geben den Spielern mehr Kreativität und Freiheit im Kampf. Darüber hinaus gibt es einen neuen Spielmodus namens Power Shift, der das bisher einzigartigste Erlebnis in The Finals bietet. Zwei Teams versuchen dabei, eine Plattform zu kontrollieren, die das Level zerstört. Season 2 war jedoch erst der Anfang, denn Embark hat bereits das erste Update veröffentlicht.

Für viele Spieler ist das Wichtigste an diesem Update, dass Embark Studios sein Versprechen eingelöst hat, den kürzlich hinzugefügten Modus ‘Private Matches’ weiter auszubauen. Der Modus ‘Private Matches’ war ursprünglich ein Teil des großen Season-2-Updates für The Finals und wurde mit neuen Einstellungen und Funktionen eingeführt. Diese sollen im Laufe der Zeit kontinuierlich hinzugefügt werden. Update 2.1.0 erfüllt dieses Versprechen und führt als erste von vielen neuen Funktionen eine Map-Auswahl ein. Spieler können nun beim Einrichten von Matches die Arena ihrer Wahl auswählen. Außerdem wurden drei Bugs im Zusammenhang mit privaten Matches behoben, darunter ein Softlock, der dadurch entstand, dass Spieler die Crossplay ON-Anforderung umgehen konnten.

🛠️ The first update of Season 2 is out! You can now select the map you want to play in Private Matches, plus plenty of other fixes & improvements. Full notes below! 🛠️ 🔗 https://t.co/sfjk2YHStn pic.twitter.com/I7y0VlBs17 — THE FINALS (@reachthefinals) March 20, 2024

Das bringt das neueste Update für The Finals mit sich

Update 2.1.0 bringt nicht nur Verbesserungen für private Matches, sondern auch erhebliche Verbesserungen der Lebensqualität durch Fehlerbehebungen. Das Waffenbalancing für die SA1216, Glitch-Granate und Glitch-Fallen wurde verbessert und die Sicherheitsfunktionen wurden durch ein neues 3-Strike-Bann-System optimiert. Der neu hinzugefügte Spielmodus Power Shift in The Finals erhielt ebenfalls einige allgemeine Verbesserungen. Die Maps Skyway Stadium und Monaco wurden für Power Shift überarbeitet. Dabei wurden Spawns aktualisiert und neue Arenafunktionen wie Jump Pads und Zip Lines hinzugefügt. Obendrein wurden weitere Korrekturen vorgenommen.

Das Momentum ist wieder auf der Seite von The Finals. Viele Fans fragen sich, was noch kommen wird, um die Community am Leben zu erhalten. Die meisten Spieler sind sich jedoch einig: The Finals zeigt mit der Einführung von Power Shift weiterhin, warum es ein Spiel mit der beeindruckendsten Physik-Engine auf dem Markt ist.

Worum geht es im Spiel?

The Finals ist ein kostenloses, spielbares, kampforientiertes Spiel, das in einer virtuellen Welt stattfindet, in der Spieler in virtuellen Arenen kämpfen, die sie verändern, ausnutzen und sogar zerstören können. Entwickelt von Embark Studios, bietet das Spiel verschiedene Spielstile in einem First-Person-Shooter-Format, in dem Spieler in eskalierenden Turnieren um anhaltenden Ruhm kämpfen. Die Spieler können ihre eigene Persönlichkeit mithilfe von Sponsoren und Anpassungsoptionen gestalten, während sie in den Arenen, die auf realen Orten basieren, für weltweite Berühmtheit kämpfen. Es wurde am 7. Dezember 2023 veröffentlicht und ist auf Plattformen wie Steam, Xbox Series X|S, PlayStation 5 und GeForce Now verfügbar.