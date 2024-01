Update 1.6.0 in The Finals erschienen! Das ist neu!

Embark Studios setzt in Sachen Updates so langsam neue Maßstäbe. Circa eine Woche ist es her, als sie mit Update 1.5.5 einige Änderungen in The Finals vorgenommen haben. Nun also das nächste direkt hinterher. Das The Finals-Update 1.6.0 ist weitaus umfangreicher und beinhaltet nicht nur Bugfixes oder generelle Fehlerbehebungen, sondern auch Änderungen in Bezug auf Maps und Gadgets. Was auf dich alles als Spieler zukommt, erfährst du in diesem Überblick.

Balancing Changes

Wie gewohnt erst einmal die altbekannten Balancing Changes. Hier hat Embark Studios in gleich mehreren Bereichen an der ein oder anderen Stellschraube gedreht. Bei den Gadgets wurden insbesondere die Vanishing Bomb, das Dome Shield und die Zipline überarbeitet. Am wichtigsten ist hier wohl die Dauer der Unsichtbarkeit der Vanishing Bomb. Diese beträgt nun sechs statt fünf Sekunden. Das Dome Shield kann jetzt eigene Truppfarben ausrüsten und die Zipline ist dank einer verbesserten Platzierungsvalidierung einfacher zu handhaben.

Auch eine Map, genauer gesagt Las Vegas, wurde in einigen Punkten überarbeitet. So wurden auf der Map etwa Abdeckungen an den Seiten der Küchenwagen angebracht, um diese leichter zu benutzen. Zudem wurden Stühle hinzugefügt und die Seilrutsche zwischen Eastwood und Decora durch ein Sprungbrett ersetzt. Damit jedoch nicht genug, vorwiegend die einzelnen Casino-Abteile der Map, Argon, Eastwood und Glamora wurden angepasst. Hier sind Monitore entfernt worden, Türe wurden hinzugefügt und auch kleinere Korrekturen und Balancing-Optimierungen sind Teil des Updates.

Abschließend kann man noch die Spezialisierungen hervorheben, primär die Recon Senses. Bei ihnen wurde nämlich eine Reichweitenbeschränkung von 30 Metern vorgenommen. Spieler außerhalb dieses Bereiches werden nicht erkannt.

💥Update 1.6.0 is out!💥 Play STEAL THE SPOTLIGHT this week to unlock a dazzling bundle, that will forever remind you of your time spent duking it out in the dark. Head over here to dig into the full update notes:https://t.co/OTohxpyQyF pic.twitter.com/DzDoxYJZ5a — THE FINALS (@reachthefinals) January 31, 2024

Was gibt es für Bugfixes im neuen The Finals-Update 1.6.0

Ein The Finals-Update wäre kein The Finals-Update, wenn es nicht zahlreiche Bugfixes und Fehlerbehebungen enthalten würde. So wurden z. B. die LOD-Einstellungen angepasst und die Audio-Probleme beim Spawnen sind nun Geschichte. Was Spieler jedoch am meisten freuen dürfte, ist, dass Charaktere in befüllten Räumen nicht mehr stecken bleiben können.

The Finals ist für PS5, Xbox Series X/S und Windows-PC kostenlos verfügbar.