Switch 2: Ex-PlayStation-Chef feiert Nintendos kluge Entscheidung

Game Boy, Nintendo 64, GameCube, 3DS oder Wii – Nintendo hatte schon viele Namen für seine Geräte, aber nie eine fortlaufende Zahl. Die nächste Nintendo-Konsole heißt Switch 2 – eine überraschend konservative Wahl. Einer, der diese Entscheidung ausdrücklich lobt, ist der ehemalige PlayStation-Chef Shawn Layden, wie er in einem Interview erklärte.

Nintendo hat sich oft von traditionellen Namenskonventionen entfernt. Die Wii hatte mit der Wii U einen verwirrenden Nachfolger, und auch die Umbenennung vom Nintendo Entertainment System (NES) zum Super Nintendo (SNES) war nicht selbstverständlich. Mit der Switch 2 geht das Unternehmen nun einen direkteren Weg.

Werbung

Der ehemalige PlayStation-Chef (Präsident und CEO von Sony Interactive Entertainment America von 2014 bis 2018, ) betonte im Gespräch mit Reece Reillys von Kiwi Talkz YouTube-Show, dass Nintendo mit dem Begriff Switch enorme Markenbekanntheit aufgebaut hat. „Warum sollte man das wegwerfen?“, fragte er. Der Name signalisiere Kontinuität und vermeide die Fehler der Vergangenheit.

Lernte Nintendo aus der Vergangenheit – eine kluge Strategie?

Die Wii U war ein kommerzieller Flop, unter anderem, weil viele Käufer nicht verstanden, dass es sich um eine neue Konsole handelte. Nintendo hat aus diesem Fehler gelernt und setzt jetzt auf eine klare, leicht verständliche Namensgebung. Fans wissen sofort, was sie erwartet: eine neue Version der beliebten Switch. Manchmal ist es einfacher eine Zahl dahinter zu setzen.

Layden verglich Nintendos Ansatz mit Sony, das seine Konsolen einfach PlayStation 2, 3, 4 oder 5 nennt. So wissen wir heute schon, dass die nächste PlayStation die 6 bekommt. Sony hat sich sogar bis zur 10 alle Namen gesichert. Die Nummerierung schaffe Vertrauen und Klarheit. Während Microsoft mit verwirrenden Namen wie Xbox 360, Xbox One oder Xbox Series X/S Fans oft vor Rätsel stellt, setzt Nintendo mit der Switch 2 auf einen eindeutigen Kurs.

Switch 2: Nintendo bleibt sich selbst treu

Shawn Layden lobte auch Nintendos wirtschaftlichen Ansatz. Während viele Entwickler während der Pandemie aggressiv neue Mitarbeiter einstellten und jetzt mit Massenentlassungen kämpfen, hat Nintendo vorsichtiger gewirtschaftet. Diese konservative Strategie könnte sich jetzt auszahlen und dem Unternehmen eine stabile Zukunft sichern.

Werbung

Die Entscheidung, die nächste Konsole einfach Switch 2 zu nennen, zeigt, dass Nintendo aus seinen Fehlern gelernt hat. Der Name bewahrt die starke Marke und sorgt für Klarheit, so die Zusammenfassung der Aussagen von Shawn Layden. Ob die Konsole selbst an den Erfolg der ersten Switch anknüpfen kann, wird sich zeigen – aber der Name ist definitiv ein guter Start.

Nintendo wird ihre neue Konsole am 2. April 2025 genauer vorstellen.