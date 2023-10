Super Mario Bros. Wonder stellt neuen Rekord für Nintendo auf!

Nintendo Switch Fakten

Für Super Mario-Fans gab es heuer einen witzigen Animationsfilm, der die Kinokassen vollmachte. Das das nächste Super Mario-Spiel auch dementsprechend performt, hat man sich wohl ausgerechnet, aber eigentlich hätte man Super Mario Bros. Wonder es nicht zugetraut, dass es Rekorde aufstellt.

Das neue Super Mario Bros.-Spiel erreichte im DailyGame-Testbericht nicht nur eine glatte 10 von 10, sondern überzeugte auch die Spieler. Super Mario Bros. Wonder hat einen neuen Rekord aufgestellt und sich zum am schnellsten verkauften Super Mario-Spiel in Europa entwickelt.

Ein Triumph für Super Mario

Die Nachricht über den Erfolg von Super Mario Bros. Wonder kommt direkt von Nintendo of Europe, die auf ihrem offiziellen “X”-Account (vormals Twitter) verkündeten:

“Wowie zowie! In den ersten drei Verkaufstagen hat sich Super Mario Bros. Wonder zum am schnellsten verkauften Super Mario-Spiel aller Zeiten in Europa entwickelt. Ein großes Dankeschön an alle, die zu diesem wundervollen Start beigetragen haben.”

Obwohl Nintendo of Europe keine konkreten Verkaufszahlen genannt hat, können wir uns an den Daten aus Japan orientieren. Laut Famitsu, einer angesehenen Spieleverkaufsquelle, wurden in der ersten Woche nach Veröffentlichung beeindruckende 668.634 Exemplare von Super Mario Bros. Wonder verkauft. Dies platzierte das Spiel weit vor Marvel’s Spider-Man 2, das mit 77.348 verkauften Exemplaren den zweiten Platz belegte.

Es ist wichtig zu beachten, dass die japanischen Verkaufszahlen nur physische Einzelhandelsumsätze berücksichtigen und keine digitalen Verkäufe im Nintendo eShop einschließen. Dies deutet darauf hin, dass die tatsächlichen Verkaufszahlen wahrscheinlich noch höher sind.

Begeisterte Kritiken für Super Mario Bros. Wonder

Die Verkaufserfolge von Super Mario Bros. Wonder sind nicht die einzigen Gründe zum Feiern. Das Spiel hat bei Kritikern ebenfalls hohe Anerkennung gefunden. Mit einem Metacritic-Score von 93 übertrifft es viele der größten Spiele des Jahres. Die Rezensenten vergleichen es mit dem legendären Super Mario World und bezeichnen es als das beste 2D-Mario-Spiel seit Jahrzehnten.

Der Zeitpunkt für den Erfolg von Super Mario Bros. Wonder könnte nicht besser sein. Es handelt sich um das erste Mario-Spiel seit dem Erfolg des “Super Mario Bros. Film”, der weltweit über eine Milliarde Dollar einspielte. Dies sicherte nicht nur eine Fortsetzung des Films, sondern ermöglichte auch mögliche Spin-offs und fachte die Vorfreude der Fans auf ein großes neues Mario-Spiel an.

Doch mit “Wonder” ist nicht Schluss. Nintendo hat noch weitere Mario-Spiele in der Pipeline. Schon nächsten Monat erscheint Super Mario RPG für die Nintendo Switch. Außerdem stehen Remakes von beliebten Titeln wie “Mario vs. Donkey Kong” (am 16. Februar), “Princess Peach: Showtime!” (22. März) und “Luigi’s Mansion 2 HD” (Sommer 2024) auf dem Plan.

Insgesamt können sich Mario-Fans auf eine aufregende Zeit voller Abenteuer und Herausforderungen freuen. Super Mario Bros. Wonder hat den Startschuss gegeben, und die Mario-Mania wird uns noch eine ganze Weile begleiten.