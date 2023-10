Marvel’s Spider-Man 2: Sind DLC für die Fortsetzung geplant?

Marvel's Spider-Man 2 Fakten

Die Veröffentlichung von Marvel’s Spider-Man 2 hat die Fans in den Bann gezogen, und viele fragen sich nun, ob diese Fortsetzung wie ihr Vorgänger auch DLC-Erweiterungen erhalten wird. Die Geschichte von Insomniac Games und die Vorgeschichte des ersten Marvel’s Spider-Man-Titels geben Anlass zur Hoffnung auf zukünftige Inhalte.

Die Geschichte von Marvel’s Spider-Man und seinen DLCs ist ein vielversprechendes Zeichen für zukünftige Erweiterungen in Marvel’s Spider-Man 2. Nach der Veröffentlichung des ersten Spiels erschien eine umfangreiche Erweiterungsserie mit dem Titel “Die Stadt, die niemals schläft”. Diese DLCs erweiterten die Geschichte und das Gameplay um drei Kapitel: “The Heist”, “Revierkriege” und “Silberstreifen”. Diese DLCs wurden kurz nach dem Start des Spiels veröffentlicht, was zeigt, dass Insomniac Games dazu bereit war, das Spielerlebnis zu erweitern und Fans mit zusätzlichen Inhalten zu versorgen.

Die Zukunft von Marvel’s Spider-Man 2

Die Aufregung und das positive Feedback rund um Marvel’s Spider-Man 2 sind offensichtlich. Das Spiel hat bereits Kritiker (Durchschnittswertung von 91/100 auf Metacritic.com) und Spieler beeindruckt und wird voraussichtlich ein großer Erfolg für PlayStation werden. Der Vorgänger, Marvel’s Spider-Man, war eines der meistverkauften PlayStation-Exklusivspiele mit mehr als 20 Millionen verkauften Kopien. Angesichts dieses Erfolgs und des bereits positiven Starts der Fortsetzung ist es wahrscheinlich, dass PlayStation und Insomniac Games bestrebt sind, die Dynamik des Spiels aufrechtzuerhalten.

Derzeit gibt es noch kein offizielles “Go”: Während die Veröffentlichung von DLCs für Marvel’s Spider-Man 2 noch nicht bestätigt wurde, ist die Aussicht auf zukünftige Inhalte durchaus wahrscheinlich. DLCs könnten die Spielerbasis weiterhin an das Spiel binden und die Spielerfahrung erweitern. Das Feedback und die Wünsche der Spieler sind für Insomniac Games von großer Bedeutung. Im ersten Spiel fügte das Studio auf Grundlage von Spieleranfragen neue Anzüge für Spider-Man hinzu. Es ist also möglich, dass sie auch in Zukunft auf das Feedback der Fans hören und neue kosmetische Optionen oder andere Ergänzungen bieten.

Marvel’s Spider-Man 2 ist jetzt für die Sony PlayStation 5 (PS5) verfügbar.