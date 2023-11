Super Mario Bros. Wonder hat sich bereits stolze 4,3 Millionen Mal verkauft

Nintendo Fakten

Nintendo hat soeben offizielle Verkaufszahlen bekannt gegeben. Es wurde nicht nur offenbart, dass die Nintendo Switch sich 132 Millionen Mal verkauft hat, sondern auch die Verkaufszahlen von Super Mario Bros. Wonder wurden offenbart. Das Jump ‘n’ Run hat sich in nur zwei Wochen 4,3 Millionen Mal verkauft.

Schnellstes Super Mario Bros. aller Zeiten!

Mit 4,3 Millionen abgesetzter Einheiten in nur zwei Wochen gilt Super Mario Bros. Wonder nun als sich am schnellsten verkaufender Super Mario Titel aller Zeiten. Und mit einer Bremsung ist in der nächsten Zeit nicht zu rechnen, denn zudem auch noch Ferien und Weihnachten vor der Tür stehen.

Was könnte zu dem immensen Erfolg beigetragen haben?

Abgesehen von Super Mario und seinem zweidimensionalen Abenteuer, ist auch der Super Mario Bros. Film für die hohen Verkaufszahlen mitverantwortlich . Schließlich war dieser die beste Werbung für Nintendos Hausmarke, welchen fast 170 Millionen Menschen sich in den Kinos angeschaut haben, weswegen der Film als der erfolgreichste Spielfilm eines Videospiels aller Zeiten gilt. Nintendo hat die Verkäufe seitdem von fünf Super Mario Titel beobachtet und festgestellt, dass die Verkäufe in einem Faktor von 1,3 zugenommen haben.

Nintendo Switch Online boomt ebenso!

Nintendo hat auch bekannt gegeben, dass Nintendo Switch Online stolze 38 Millionen Abonnenten hat. Zwar kennen wir die Details nicht, wie von wo die Abonnenten stammen oder wie viele davon Nintendo Switch Online+ nutzen, aber alles in allem eine weitere stolze Zahl.

Diese Erfolge haben Nintendo in dieser Konsolengeneration verholfen ihre Franchisen noch bekannter werden zu lassen. Schließlich wird nicht nur Super Mario gespielt. Mit The Legend of Zelda oder Animal Crossing gibt es noch weitere exklusive Titel, welche sich von den Bildschirmen der Spieler nicht mehr wegzudenken sind.

Kurzgefasst: Nintendo verkauft sich besser den je. So gut, dass die größten Marken davon es ab nun auch in anderen Medien zu finden sein werden. Deshalb ist auch ein The Legend of Zelda Realfilm in Arbeit!

