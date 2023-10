Nintendo Switch Online: Drei neue Titel gesellen sich zu den Bibliotheken dazu!

Neben der Nintendo 64 Bibliothek werden auch die anderen Konsolen sukzessive bedient und deren Bibliotheken erweitert. So haben wir nun für die NES-Bibliothek Devil World und The Mysterious Murasame Castle erhalten. Für den Game Boy Colour ist Castlevania Legends erschienen.

Der Trailer

Hier der Trailer in welchem die drei Titel vorgestellt werden:

Die Titel im Detail

Castlevania Legends

Der Titel ist im Jahre 1998 für den Game Boy Colour erschienen. Man spielt die junge Vampirjägerin namens Sonia Belmont, welche dieses Mal die Peitsche schwingt. Diese Skills hat sie von ihrem Großvater erlernt. Nun zieht sie direkt zu Draculas Schloss um sich diesem zu stellen. Auf dem Weg zu Dracula stellen sich mehrere Bosse in den Weg, welche durch bezwingen sogenannte Seelenwaffen hinterlassen, welche einen immer tiefer ins Schloss eindringen lassen. Um sich den Kreuzzug zu erleichtern, gibt es einen zeitweisen Unbesiegbarkeitsmodus, welcher einen in brenzligen Situationen aus der Patsche helfen kann.

The Mysterious Murasame Castle

Eine geheimnisvolle Kraft hat begonnen das Murasame Schloss und sein Reich einzunehmen. Von jedem Herrscher der vier benachbarten Schlössern hat eine dunkeln Sphäre Besitz ergriffen. So besessen wie sie sind, beschwören sind Ninja Armeen und Monster herauf, welche die umliegenden Dörfer terrorisieren. Ein tapferer Samurai namens Takamaru nimmt sich der Situation an und muss sich in alle vier Schlösser kämpfen um die besessenen Herrscher zu besiegen, nur um das Murasame Schloss zu erreichen.

Devil World

Als Drache namens Tamgon muss das Böse in einem Labyrinth besiegt werden. Darin muss man sich verschiedenen Herausforderungen stellen. Natürlich kann man als waschechter Drache auch Feuer speien. Aber Achtung: man sollte immer den Dämon im oberen Bereich des Bildes im Auge behalten. Er dirigiert seine Schwergen, welche das Labyrinth manipulieren, sodass uns die Wände zu zerquetschen drohen.

Die NES, SNES, Game Boy and Game Boy Colour Titel sind im standardmäßigen Nintendo Switch Online Angebot erhalten. Wer Sega Mega Drive, N64 und Game Boy Advance spielen möchte braucht ein Nintendo Switch Online+ Abo.

Quelle: youtube.com via Nintendo of America