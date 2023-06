Super Mario Bros. Wonder: Fan kreiert ein grandioses Design als SNES Titel

Wie würde ein modernes Super Mario als SNES Verpackung aussehen?

Die Liebe der Fans ist grenzenlos. Ein Fan, welcher vermutlich zu SNES Zeiten, selber ein Kind war, hat für den kommenden Super Mario Bros. Titel ein stimmiges Design gezeichnet.

Die Nintendo Verpackungen

Wer erinnert sich nicht gerne an diese alten Designs der Nintendo Verpackungen? Meist waren es Zeichnungen, welche etwas darstellten, was die Pixel auf dem Bildschirm nicht vermochten. So charmehaft die Pixeldarstellungen auch waren und sind. Aber nicht weniger charmehaft waren die Werke, welche von Künstler stammten, die versuchten die Fantasie, welche die Titel auf dem Bildschirm geweckt wurden, für die Präsentation der Verpackung zu kreieren.

Die Super Mario Designs

Super Mario Titel wurden recht einfach im Design dargestellt. Also kein Gemälde, sondern ein Comicstil, welcher allerdings die perfekte und liebevolle Darstellung gewesen war, welche jedem Super Mario Titel würdig gewesen waren.

Super Mario Bros. Wonder

Bei der letzten Nintendo Direct hat ein Trailer Super Mario in einem komplett neuen Look und Design vorgestellt. Mario ist kleiner. Die Goombas schlafen, Koopas sind mit Rollschuhen unterwegs und es gibt lila Flusspferde. Mit einer neuen Blume verändert sich die Realität, sodass die Röhren zum Leben erwachen, Mario zu einer Kugel wird und eine Herde Dinosaurier den Flagpole stürmen. Natürlich sind Luigi, Toad, Yoshi, Peach und sogar Daisy mit dabei!

Von Fan für Fans

Ein Fan hat sich nun die Mühe gemacht, dieses Super Mario im klassischen Spielstil auch eine klassisches Design der Verpackung zu zeichnen. Es erinnert sehr an die Super Mario Verpackungen von damals und lässt gar nicht so viele Details aus, welche Super Mario Wonder nicht, nicht zu erkennen zeigen. Nicht zu übersehen ist Mario in Elefantenform und die Wunderblume, welche im Spiel für die lustige Abwechslung sorgen wird.

Das Jahr des Super Mario

2023 ist bis jetzt ein tolles Jahr. Schließlich haben wir dieses Jahr den Super Mario Film im Kino gesehen und es wurden gleich zwei neue Super Mario Titel angekündigt: Super Mario Bros. Wonder und Super Mario RPG.

Super Mario Bros. Wonder wird am 20.10.2023 für die Nintendo Switch erscheinen.

Quelle: reddit.com via Sr_Pozo