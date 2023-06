Nintendo Switch: Remake von Super Mario RPG kommt!

Der SNES-Klassiker kommt in einem neuen Gewand!

Bei der gestrigen Nintendo Direct wurden wieder einmal viele unerwartete Überraschungen angekündigt. Zwei große davon waren nicht ein, sondern gleich zwei Super Mario Titel für die Nintendo Switch. Eines davon ist das Remake des SNES-Klassikers Super Mario RPG. Der Titel soll am 17.11.2023 erscheinen.

Super Mario RPG

Wer hätte gedacht, dass wir nach so vielen Jahren ein SNES Remake bekommen? Zudem noch für die aktuelle Nintendo Powerkonsole: die Nintendo Switch. Der original Titel stammt aus dem Jahr 1996 und ist ein ungeschlagener Super Mario Lieblingstitel unter den Fans. Schließlich gehört dieser zu den Super Mario Titeln, dessen Story das Geschehen des Spiels leitet.

Ein Mario im Final Fantasy Stil

Wer Super Mario RPG nicht kennt, der muss sich ein Rollenspiel in Form eines klassischen Final Fantasy Titels vorstellen. Schließlich folgt der Titel nicht wirklich der Super Mario Formel, sondern wartet mit lauter Andersartigkeiten auf. Die Story ist folgende: Super Mario muss (wieder einmal) die Prinzessin retten, welche von Bowser gekidnappt worden ist. Diese hatte in Sachen Persönlichkeit in dem Titel viel mehr als bisher zu bieten.

Der Trailer

Hier der Trailer des Überraschungs-Remakes:

Der Trailer zu Super Mario RPG zeigt uns Kämpfe und auch die Erkundung der Welt Rosendorf in welcher Geno Marios Begleiter wird. Der Titel bricht mit allem was man bisher und sogar seit damals von Super Mario kannte. Was unschwer im Gameplay und den Zwischensequenzen zu erkennen ist. Die Überarbeitung ist jedenfalls gelungen und sieht großartig aus!

Nintendo wird immer wieder vorgeworfen, dass sie dessen Vergangenheit nicht zu schätzen wissen. Besonders in Hinblick auf Super Mario: dem Star von Nintendo. Nun aber zeigt Nintendo, dass sie sehr wohl auch in der Vergangenheit graben können und uns ein Remake liefern, nach welchem wir uns nie getraut hätten zu fragen. Wir sind gespannt wie toll das werden wird.

