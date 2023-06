Nintendo Switch: Neues Super Mario Bros. mit dem Untertitel “Wonder” kommt!

Aus Mario einen Elefanten machen!

Bei der gestrigen Nintendo Direct wurden wieder einmal viele unerwartete Überraschungen angekündigt. Zwei große davon waren nicht ein, sondern gleich zwei Super Mario Titel für die Nintendo Switch. Eines davon ist Super Mario Bros. Wonder. Der Titel soll am 20.10.2023 erscheinen.

Schon zweites Super Mario Bros. für die Switch

Das kommende Super Mario Bros. Wonder ist schon der zweite Super Mario Bros. Titel für die Nintendo Switch. New Super Mario Bros. Wii U war ein Re-Release des Wii U Titels. So hatte die aktuelle Nintendo Konsole ein zweidimensionales Super Mario Spiel zu bieten, auch wenn es keineswegs neu gewesen ist.

Der Trailer

Die, die den Trailer noch nicht gesehen haben, wollen wir nicht länger auf die Folter spannen. Hier der Trailer des neuen, allerdings im Design sehr seltsamen neuen Super Mario 2D Titels.

Der Trailer präsentiert einen komplett neuen Look in Sachen Super Mario und Design. Mario ist kleiner. Die Goombas schlafen, Koopas sind mit Rollschuhen unterwegs und es gibt lila Flusspferde. Mit einer neuen Blume verändert sich die Realität, sodass die Röhren zum Leben erwachen, Mario zu einer Kugel wird und eine Herde Dinosaurier den Flagpole stürmen. Natürlich sind Luigi, Toad, Yoshi, Peach und sogar Daisy mit dabei!

Kein New mehr im Titel

Während das Logo noch das selbe ist, bricht das Spiel zum ersten Mal seit dem “New” in den New Super Mario Bros. Titeln, von welchen der erste Teil der Reihe im Jahr 2006 auf dem Nintendo DS erschienen ist.

Das Beste kommt zum Schluss

Am Ende kann man noch ein mysteriöses Power-Up bewundern, wie es aus einem Fragezeichen-Block wächst und als Super Mario dieses berührt verwandet er sich in einen Elefanten! Wow! Wer hätte je gedacht, dass wir je von so etwas Zeuge werden würden. Nintendo weiß noch immer zu überraschen. Wir sind gespannt ob es bei einem Elefanten bleibt oder noch andere exotische Tiere in den neuen Power-Ups stecken.

Quelle: youtube.com via Nintendo of America