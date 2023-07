Super Mario Bros. Wonder: Alterseinstufung und Gameplay Inhalte

Keine Überraschungen, aber schön zu lesen!

Nintendo Fakten

Entwickler: Nintendo Genre: Hardware Nintendo Plattform(en): Mehr News, Artikel & Guides zu Nintendo

Soeben wurde für das nächste große Super Mario Abenteuer: Super Mario Bros. Wonder in den USA eine Alterseinstufung durchgeführt. Wobei die Einstufung keine große Überraschung ist, ist dabei auch etwas vom Gameplay durchgesichert. Dieses ist zwar auch keine große Überraschung, aber schön zu lesen.

Elefanten-Power-Up

Nintendo hat uns mit der Ankündigung des im Herbst kommenden Super Mario Bros. Wonder total überrascht. Endlich ein neues Super Mario Bros. welches mit einigen Neuerungen, mit welchen wir nie gerechnet hätten: das Elefanten-Power-Up.

For Everyone

Da der Titel im Oktober schon erscheint, muss der Titel auch eine Alterseinstufung bekommen. In den USA heißt diese Klassifizierung ESRB. Es ist natürlich keine Überraschung, dass der Titel ein “E” bekommen hat. “E” bedeutet “for everyone“, also für jeden. Es beinhaltet also milde Fantasie-Gewalt und es sollen, auch wenn wir es ungern schreiben, sogar In-Game Käufe möglich sein.

Der Plot!

Was natürlich noch interessanter als die Einstufung ist, ist dessen Zusammenfassung: es ist in der Tat wieder einmal der Fall, dass Super Mario wieder einmal auf seinen Erzfeind Bowser treffen wird. Es handelt sich also um ein Platformtitel in welchem Spieler die Charaktere aus dem Super Mario Universum spielen kann, welche versuchen dem Bösewicht Bowser Einhalt zu gebieten. Die Spieler durchlaufen wundersame Welten, während sie auf die Köpfe der Gegner springen, Panzer oder andere Objekte auf sie jagen oder kleine Feuerbälle schießen um diese vom Bildschirm zu verbannen. Die Boss-Kämpfe sind wild mit gigantischen Gegnern, welche Feuer speien oder die Umgebung zerstören.

Das Jahr des Super Mario

2023 ist bis jetzt ein tolles Jahr. Schließlich haben wir dieses Jahr den Super Mario Film im Kino gesehen und es wurden gleich zwei neue Super Mario Titel angekündigt: Super Mario Bros. Wonder und Super Mario RPG.

WERBUNG WERBUNG

Super Mario Bros. Wonder wird am 20.10.2023 für die Nintendo Switch erscheinen. Alle Super Mario-Videospiele, die jemals erschienen sind, von Super Mario Bros., über Super Mario 64 bis hin zu Super Mario Bros. Wonder findest du in unserem Super-Guide-Artikel.

Quelle: ersb.org