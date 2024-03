Summer Game Fest 2024: Der Showcase startet am 7. Juni

Das Summer Game Fest 2024 findet am Freitag, dem 7. Juni, statt. Es bietet zwei Stunden lang Ankündigungen und Updates zu neuen Spielen. Die Zuschauer sind trotz der Kritik am Summer Game Fest 2023 gespannt, was die diesjährige Veranstaltung für die Videospielindustrie und Gamer bereithält.

Geoff Keighley, Spielejournalist und Initiator des Summer Game Fest, rief es als Online-Ersatz für die E3 während der COVID-19-Pandemie ins Leben. Aufgrund der großen Beliebtheit wird das Summer Game Fest nun jährlich als Showcase fortgeführt. Es gilt mittlerweile als eines der wichtigsten Spiele-Events des Jahres.

Der offizielle Summer-Game-Fest-Account bestätigte in einem Tweet, dass die diesjährige Show am Freitag, dem 7. Juni um 22 Uhr stattfinden wird. Die Veranstaltung wird live aus dem YouTube Theater in Los Angeles übertragen und bietet zwei Stunden lang Einblicke in die Zukunft der Gaming-Branche. In der Vergangenheit wurden bei diesem Event bereits große Spiele-Trailer und Enthüllungen präsentiert. Viele Zuschauer haben sich den Termin bereits im Kalender markiert. Das letzte Summer Game Fest beinhaltete wichtige Vorführungen wie Gameplay von Alan Wake 2 und Mortal Kombat 1 sowie erste Einblicke in beliebte Spiele wie Palworld und Lies of P. Obwohl noch nicht bekannt ist, welche Spiele oder Studios beim Summer Game Fest 2024 dabei sein werden, ist der Hype um die Veranstaltung bereits groß.

🔆🎮🎉

It's officially official: On Friday, June 7 @SummerGameFest streams live from @youtubetheater in LA at 2p PT / 5p ET / 9p GMT.

A two hour showcase of what's next in gaming.

Sign up now at https://t.co/gO9QVWF4nN for event alerts. pic.twitter.com/5UAiehTPNY

— Summer Game Fest (@summergamefest) March 13, 2024