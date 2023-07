Street Fighter 6 auf Erfolgswelle: Steam Deck-Thron und Verkaufszahlen

Street Fighter 6 schwebt gerade zu auf der Erfolgswelle! Die neueste Ausgabe der beliebten Kampfspielserie konnte sich innerhalb der ersten Woche über eine Million Mal verkaufen. Nun steigerte sich dieser Wert auf 2 Millionen, ca. einen Monat nach Release.

Auch am Steam Deck konnte sich das Capcom-Spiel durchsetzen! Die Möglichkeit, mit Hadoken, Shoryuken und Co zu kämpfen begeistert anscheinend die Steam-Community. Nach gespielten Minuten ist Street Fighter 6 der meistgespielte Titel auf dem PC-Gaming-Handheld von Valve im letztem Monat.

Das Kampfspiel konnte sich in den TOP 20, die von Valve via Twitter veröffentlicht wurden, gegen einige Schwergewichte durchsetzen. So findet sich auf Platz 2 Elden Ring, vor GTA 5, Stardew Valley und Red Dead Redemption 2. Das Steam Deck-Wunder Vampire Survivors schlägt sogar Cyberpunk 2077, Hogwarts Legacy und Dauerbrenner The Elder Scrolls V: Skyrim (Special Edition).

It’s July! Here are the top 20 games of the past month on Steam Deck, sorted by playtime.

And don’t forget to check out the Steam Summer Sale, where Steam Deck and thousands of amazing titles are on discount until July 13th! https://t.co/RfIsomkC5h pic.twitter.com/SN02IQLoDZ

— Steam Deck (@OnDeck) July 1, 2023