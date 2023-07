Ein Tweet von Valve sorgt für Aufsehen. Das Unternehmen aus Bellevue (US-Bundesstaat Washington) hat bekannt gegeben, dass bereits 10.000 Spiele für das Steam Deck verifiziert wurden. Der Twitter-Beitrag sorgte bisher für über 4.300 “Gefällt mir”-Reaktionen.

Unter den verifizierten Spielen für das Steam Deck finden sich einige der bekanntesten Titel der Branche. Angefangen Soulslike-Giganten Elden Ring, einem epischen Rollenspiel von FromSoftware und dem Autor George R.R. Martin, bis hin zu Vampire Survivors, einem packenden Survival-Horror-Spiel, das die Spieler in eine gefährliche postapokalyptische Welt entführt. Hades, das von Kritikern gefeierte Action-Roguelike-Spiel von Supergiant Games, wird ebenfalls auf dem Steam Deck verfügbar sein und bietet stundenlangen Spielspaß.

Aber das ist noch nicht alles! Auch Stardew Valley, das beliebte Farming-Simulationsspiel, das die Herzen vieler Spieler erobert hat, ist auf dem Steam Deck spielbar sein. Und Fans von actiongeladenen Abenteuern erfreuen sich am PlayStation-Hit God of War, das beeindruckende Actionspiel mit epischer Story und packenden Kämpfen.

Die Tatsache, dass bereits 10.000 Spiele für das Steam Deck verifiziert wurden, zeigt das Engagement von Valve, den Spielern eine breite Auswahl an Unterhaltungsmöglichkeiten zu bieten. Das Steam Deck, ein tragbarerer PC-Gaming-Handheld, ermöglicht es Spielern, ihre Lieblingsspiele überallhin mitzunehmen und unterwegs zu spielen.

Hi all, just a quick note to celebrate a big milestone – we’ve just passed 10,000 Verified and Playable titles on Steam Deck! 🎉🥳🎉

A bunch of these titles are on sale (along with Steam Deck itself) at the Steam Summer Sale! Check it out here: https://t.co/RfIsomkC5h pic.twitter.com/azdfP0l0Jd

— Steam Deck (@OnDeck) July 5, 2023