Stranger Things Staffel 4: Premiere im Jahr 2022 & erste Einblicke

Stranger Things - (C) NETFLIX

Die vierte Staffel von Stranger Things soll 2022 auf Netflix starten. Bis dahin hat uns der Streaming-Dienst den Fans der Science-Fiction-Horrorserie einen ersten Einblick in das gegeben, in Form eines am Kopf stehenden Textes und einiger Impressionen.

Ein Twitter-Beitrag des offiziellen Accounts von Stranger Things hat angekündigt, dass die Show 2022 für Staffel 4 zurückkehren wird. Ein kurzer Teaser-Trailer begleitet den Tweet, der den Fans eine Vorschau dessen gibt, was sie in der kommenden Staffel erwarten dürfen.

Advertisment

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Der Trailer selbst zeigt die Rückkehr von Eleven, Mike, Dustin, Will und Lucas sowie einer Reihe anderer Darsteller. Innerhalb des 23-Sekuden-Teasers erhalten die Fans neben einer Reihe anderer kurzer Einblicke einen kurzen Clip von Milly Bobby Browns Figur mit Pony, während sie von Männern in Anzügen zurückgehalten wird. Die Worte “etwas kommt” sind zu hören, gefolgt von “es ist fast da”.

Stranger Things Staffel 4: Handlung ist ein Geheimnis

Obwohl über die Handlung von Staffel 4 nichts bekannt ist (und wir uns auch selbst nicht spoilern möchten) deuten die bisherigen Trailer darauf hin, dass die kommenden Episoden tiefer in die Hintergrundgeschichte von Eleven eintauchen werden.

Die Kinder im Teaser-Trailer tragen das gleichen Krankenhaus-Gewand wie Eleven in der ersten Staffel. Die aktuelle Vorschau zeigt auch die gleiche Tür wie in Staffel 1. Es liegt also nahe, dass wir über die Hintergründe mehr erfahren werden.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Neben den bestehenden Cast werden auch neue Darsteller Stranger Things beitreten: Amybeth McNulty (Vickie), Myles Truitt (Patrick), Regina Ting Chen (Ms. Kelly) und Grace Van Dien (Chrissy).

Über Stranger Things

Stranger Things ist eine Science-Fiction-Horrorserie auf Netflix die zum ersten Mal am 15. Juli 2016 debütierte. Es folgten zwei weitere Staffeln, aktuell befindet sich die vierte Staffel von Stranger Things in Produktion. In der ersten Episode löst sich ein kleiner Junge in Luft aus. Als Freunde, Familie und der Sheriff Antworten suchen, werden sie in ein außergewöhnliches Geheimnis mit streng geheimen Experimenten verwickelt.

Ob die vierte Staffel tatsächlich das Ende der Serie bedeutet ist ungewiss. Was wir bisher wissen: Die Staffel wird 8 Episoden haben.