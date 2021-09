Stranger Things: Dreharbeiten zu Staffel 4 sind offiziell abgeschlossen

Stranger Things - (C) NETFLIX

Endlich gibt es einen Fortschritt bei Staffel 4 von Stranger Things, die Dreharbeiten wurden offiziell beendet. Laut Noah Schnapp (Will Byers) ist derzeit ein brandneuer Teaser-Trailer für die Science-Fiction-Horror-Serie in Arbeit.

Während eines Zoom-Interviews mit Schnapp, dass man auf Twitter findet, wurde der Schauspieler gefragt, ob er mitten in den Dreharbeiten für die Serie sei. Normalerweise neigen Darsteller in solchen Szenen dazu verschwiegen zu sein, doch Schnapp antwortete schnell, dass die Dreharbeiten gerade abgeschlossen wurden.

Tatsächlich sagte er, dass nicht nur seine Dreharbeiten beendet wurden, sondern die gesamte vierte Staffel von Stranger Things im Kasten ist. Wie er sagte: “Ja, wir sind fertig … und sie sind endlich fertig”. Die Fans der Netflix-Show können es eigentlich gar nicht mehr erwarten, wann die vierte Staffel endlich zu sehen ist.

Stranger Things: Teaser-Trailer für Staffel 4 in Arbeit

Wann die neue Staffel auf Netflix startet ist noch nicht bekannt, angeblich 2022, doch zuvor soll es einen neuen Teaser-Trailer geben. Letzten Monat bekamen Fans einen 20-Sekunden-Teaser, der mit Aufnahmen der vorherigen dritten Staffel gespickt war, aber durchaus auch einige Bilder der neuen Staffel zeigten. Während das neue Filmmaterial einen Blick auf die Charaktere gab, bot es nicht allzu viel in Bezug auf die Geschichte. Der kommende Teaser wird wahrscheinlich auch einiges zur Story zeigen.

Das die Produktion der vierten Staffel von Stranger Things so lange dauert liegt vor allem an der Covid-19-Pandemie. Allerdings sagte Executive Producer Shawn Levy gegenüber dem Hollywood Reporter, dass die Verzögerung auch darauf zurückzuführen sei, dass die Staffel „bei weitem die ehrgeizigste, filmischste, weitläufigste und epischste Staffel ist” die sie je gemacht haben. Er verspricht, dass sich das Warten auf das, was sie geplant haben, sich lohnen wird.

Stranger Things Staffel 4 soll 2022 auf Netflix starten.