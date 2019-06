Bereits gestern bekamen wir im Rahmen von EA Play einen viertelstündigen Eindruck von Star Wars Jedi: Fallen Order. Die Gameplay-Demonstration zeigte einiges von Macht-Kräften, über Lichtschwertkämpfe bis hin zu bekannten Star Wars-Schauplätzen wie Kashyyk.

Während des EA Play-Events blieben Vince Zampella, CEO von Respawn Entertainment, und Stig Asmussen, Game Director, nach Abschluss der Demonstration auf dem Bildschirm, um ein wenig mehr über das Spiel zu sprechen, und enthüllten schließlich weitere interessante Details.

Im Vorfeld gab es natürlich die Diskussion ob man zwischen der hellen und der dunklen Seite wechseln könne. Das konnte man bereits in mehreren Star Wars-Spielen in der Vergangenheit machen, von Force Unleashed bis hin zu Knights of the Old Republic. Fallen Order wird laut Respawn kein solch ein Spiel sein. Respawn, die Entwickler, sehen das Game ausschließlich als eine Jedi-Geschichte an. Cal, der Protagonist, „muss eine bestimmte Rolle ausfüllen“.

Star Wars Jedi: Fallen Order erscheint am 15. November für PS4, Xbox One und PC. Wir werden sehr bald mehr von dem Action-Adventure-Titel hören und sehen – das Spiel ist auch für einen Auftritt auf der Microsoft-Messe (heute um 22 Uhr) geplant. Bleib dran.