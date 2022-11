Star Trek Picard – Staffel 3 startet am 17. Februar bei Prime Video

Star Trek Picard: Staffel 2 - (C) Viacom - All rights reserved.

Endlich haben wir einen Start-Termin für die dritte Staffel von Star Trek Picard: 17. Februar 2023. Wöchentlich wird es eine weitere Folge der 10-teiligen Staffel geben, die zusammen mit der zweiten Staffel gedreht wurde. Und das alles auf Prime Video.

In Star Trek: Picard nimmt Patrick Stewart seine ikonische Rolle als ‘Jean-Luc Picard’ wieder auf, die er sieben Staffeln lang in Star Trek: The Next Generation spielte und folgt dieser ikonischen Figur in das nächste Kapitel ihres Lebens. LeVar Burton, Michael Dorn, Jonathan Frakes, Gates McFadden, Marina Sirtis, Brent Spiner, Jeri Ryan und Michelle Hurd übernehmen neben Patrick Stewart die Hauptrollen der letzten Staffel der Sci-Fi-Serie.

Star Trek Picard: Wem werden wir in Staffel 3 sehen?

Die Tony-Award-Gewinnerin Amanda Plummer ist in einer wiederkehrenden Rolle als ‘Vadic’ zu sehen, einem mysteriösen außerirdischen Captain der ‘Shrike’ – einem Kriegsschiff, das es auf Jean-Luc Picard und seine alten Crewmitglieder der Enterprise abgesehen hat. Mica Burton und Ashlei Sharpe Chestnut sind ebenfalls in wiederkehrenden Rollen zu sehen: Sharpe Chestnut übernimmt als ‘Fähnrich Sidney La Forge’, die älteste Tochter von Geordi La Forg, Steuermann auf der U.S.S. Titan. Burton hingegen wird ‘Fähnrich Alandra La Forge’ verkörpern, dessen jüngste Tochter, die an der Seite ihres Vaters arbeitet. Auch Daniel Davis (Die Nanny) wird wieder in die Rolle des ‘Professor Moriarty’ aus Star Trek: The Next Generation schlüpfen.

Die Serie wird von CBS Studios in Zusammenarbeit mit Secret Hideout und Roddenberry Entertainment produziert. Den internationalen Vertrieb außerhalb der USA und Kanada übernimmt Paramount Global Content Distribution für Prime Video. Für die dritte Staffel fungieren Alex Kurtzman, Akiva Goldsman, Terry Matalas, Patrick Stewart, Heather Kadin, Aaron Baiers, Rod Roddenberry, Trevor Roth, Doug Aarniokoski und Dylan Massin als ausführende Produzenten. Terry Matalas ist Showrunner der Produktion.

Passend zum Thema