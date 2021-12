Splinter Cell Remake von Ubisoft bestätigt!

Splinter Cell - (C) Ubisoft

Seit Jahren schon warten die Fans von Splinter Cell auf einen neuen Teil der Serie. Und seit Jahren müssen sie mit ansehen wie andere Franchises neue und neue Teile erhalten.

Jetzt sieht es so au als hätte das lange Warten endlich ein Ende. Ubisoft Toronto hat bestätigt dass aktuell an einem Remake des Splinter Cell Originals gearbeitet wird.

Noch gibt es nur wenige Infos, außer dass es auf der Snowdrop Engine (das kommende Avatar Game, Star Wars) laufen wird.

Remake: Splinter Cell Fans dürfen durchatmen! Das Original soll erhalten bleiben.

Ubisoft zeigt sich vorsichtig und betont gleich vorweg, dass das Original Game nicht nur die Vorlage des Remakes sein wird, sondern auch die Story genau so erhalten bleiben soll. Mit (logischerweise) großen Grafik Upgrades und einigen Verbesserungen in Sachen “Quality of Life”. Aber die Fans sollen sich sofort wieder in der Rolle von Sam Fisher wiederfinden, wie sie es kennen und lieben gelernt haben.

Ob Ubisoft mit dieser Ansage wohl zeigt, dass sie aus Remakes von anderen Studios die Fehler bemerkt haben? Vielleicht wollen sie auch einfach die Fans der ersten Stunde mit an Bord holen.

Aktuell stellt Ubisoft Toronto neue Entwickler ein um am Splinter Cell Remake zu arbeiten. Daraus lässt sich schließen, dass sich das Projekt noch ganz am Anfang der Entwicklung befindet! Somit haben wir auch keine Informationen ob eventuell alte Schauspieler wieder auftauchen werden. Anzunehmen, oder besser gesagt zu hoffen, ist dass Michael Ironside als Stimme von Sam Fisher wiederkehren sollte.