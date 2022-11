Sonic Frontiers DLC: Spieler können bald als Tails, Knuckles oder Amy spielen

SEGA ist mit Sonic Frontiers noch nicht fertig. Wie die Roadmap für 2023 enthüllte werden Tails, Knuckles und Amy in einem kostenlosen Inhaltsupdate spielbar gemacht. Es wird auch neue Spielmodis, Skins und Events als DLC für Sonic Frontiers geben.

Kurz nach dem Release hat SEGA versprochen, dass der neueste Titel des blauen Igels mit Download-Inhalten versorgt wird. Es scheint, dass dahinter mehr steckt als gedacht. Die Roadmap für 2023 beinhaltet viele kostenlose Inhalte, auf die sich Spieler freuen dürfen.

SEGA hat angekündigt, dass das erste Inhalts-Update (DLC) für Sonic Frontiers eine Jukebox zum Anhören des Soundtracks sein wird. Es wird auch einen Foto-Modus geben sowie einige neue Herausforderungen für das “Open Zone”-Spiel.

Bisher hat sich der Entwickler bedeckt gehalten, welche Herausforderungen uns zukünftig erwarten werden. Irgendetwas dürfte es jedoch mit “Super Sonic” und “Cyberspace” zu tun haben.

Das zweite DLC-Update für Sonic Frontiers bringt neue Story-Elemente sowie neue spielbare Charaktere, wie die Grafik auf Twitter zeigt. In der Roadmap-Grafik sieht man dabei Tails, Amy und Knuckles. Das bestätigt mehr oder weniger, dass zumindest diese Charaktere Teil des Updates sein werden. Das Story-Szenario scheint wahrscheinlich Sage zu beinhalten.

New modes, new Koco, new…playable characters!? More Sonic Frontiers content coming your way next year! pic.twitter.com/MoZ8Gtj4Ro

