Sonic Frontiers DLC: “Final Horizon Story”-Trailer auf der Gamescom veröffentlicht

Obwohl ein neues 2D-Sonic-Spiel noch vor Jahresende erscheint (weiter unten mehr dazu), zeigt sich SEGA keineswegs müde, den letzten neuen 3D-Titel mit neuen Inhalten zu bereichern. Wie versprochen wird Sonic Frontiers noch vor Ende 2023 mit neuem Story-DLC ausgestattet. Der allererste Trailer für das kostenlose Update feierte auf der Gamescom Premiere und gewährte uns einen Einblick in Super Sonics Konfrontation mit einem gewaltigen Mech, wie er ihn in Frontiers noch nie zuvor gesehen hat. Natürlich sind auch seine Unterstützer mit von der Partie, darunter Dr. Robotnik.

Wann erscheint der Sonic Frontiers DLC? – Der DLC mit dem Titel “The Final Horizon” bietet nicht nur einen Vorgeschmack auf das Finale der Frontiers-Story, sondern präsentiert auch das Veröffentlichungsdatum: Die Erweiterung erscheint am 28. September 2023. Du musst also nur noch etwas mehr als einen Monat warten, bis du dein Frontiers-Abenteuer fortsetzen und vielleicht sogar abschließen kannst. Das Update, das für alle kostenlos ist, die das Spiel bereits besitzen, wird nicht nur weitere spielbare Charaktere einführen, sondern auch neue Herausforderungen bieten.

Schon kurz nach dem Start bestätigte SEGA, dass der Titel weiter unterstützt wird und insgesamt drei kostenlose Updates geplant sind. Die DLCs “Sights, Sounds, and Speed” wurden im März veröffentlicht, gefolgt vom Geburtstags-Update für den blauen Igel im Juni. “Final Horizon” wird zweifellos das umfangreichste der drei Updates sein, da es als erstes die Handlung des neuesten Sonic-Spiels erweitert.

Doch bevor du dir den Trailer ansiehst, gibt es eine Spoiler-Warnung, solltest du die Story von Sonic Frontiers noch nicht abgeschlossen haben!

Am Ende des Spiels schließen sich Sage, ein neuer Gegner, und Robotnik, der in die Spiele eingeführt wurde, Sonic an. Daher stehen sie ihm im obigen Trailer bei. Beachtenswert ist, dass Knuckles, Tails und Amy wieder in die geisterhaften Formen zurückgekehrt sind, die sie im Großteil des Spiels haben. Dies lässt darauf schließen, dass zumindest ein Teil von Sonics guter Arbeit auf den Starfall-Inseln rückgängig gemacht wurde.

Sonic Frontiers ist für Windows PC, Nintendo Switch, PS5, PS4, Xbox Series X/S und Xbox One verfügbar.

Neben der Story-Erweiterung für Sonic Frontiers gibt es für Sonic-Fans noch mehr Grund zur Freude! Sonic Superstars erscheint am 17. Oktober 2023. Der erste gezeigte Trailer gibt uns einen Einblick in den Koop-Multiplayer, bei dem man zwischen Sonic, Tails, Knuckles und Amy switchen kann. Alle Charaktere haben ihre Vorteile, Skins und mehr.

