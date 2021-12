The Elder Scrolls V: Skyrim als “Fan-Arbeit” in der Unreal Engine 5

The Elder Scrolls V: Skyrim - (C) Bethesda

Erst kürzlich konnten sich PS5- und Xbox Series X/S-Spieler mit der Unreal Engine 5 in einer Matrix-Demo “anfreunden”. Und immer wieder präsentieren uns Fans ihre Werke ihrer Lieblingsspiele, so auch Christian Gomm, der Riverwood aus The Elder Scrolls V: Skyrim in Unreal Engine 5 nachgebaut hat.

Gleich vorweg: Das YouTube-Video zeigt nicht ganz die wahre Pracht, wie ein “modernes Skyrim” aussehen könnte. Die Komprimierung auf YouTube trübt ein wenig das Bild auf das wunderschön gestaltete Riverwood in der Unreal Engine 5.

Wie Gomm feststellte, reicht die Polygonzahl seiner “Assets Ranges” von 100.000 bis 15 Millionen “Triangles”. Darüber hinaus hat Gomm “Photogrammetry” und “Nanite” verwendet, um eine bessere Bildqualität zu bieten.

Fotorealistische Arbeit eines Skyrim-Fans

Auf Artstation.com schreibt er: „Dies ist eine Umgebung, die ich verwendet habe, um an meinem Photogrammetry-Workflow zu arbeiten. Es enthält eine Mischung aus meinen eigenen fotogescannten Assets und Materialien, Megascans und meinen eigenen Substanzmaterialien. Die Kiefern wurden von mir mit ‘Speed ​​Tree’ hergestellt und die Fichten stammten aus einem unwirklichen Marktpaket.

Ich brauchte ein paar Tage, um den Großteil der Umgebung zu erstellen. Aber ich habe es langsam erweitert, während ich neue Fotoscans erstelle, darunter viele der Baumstümpfe und Baumstämme, alle bis auf eine der Steinoberflächen, einige Rindenmaterialien und Laubstücke. Fast alle Assets in der Szene haben Nanite aktiviert und reichen in Polycount von 100.000 bis 15 Millionen Triangles.“

Riverwood aus Skyrim in der Unreal Engine 5 nachgebaut, so sieht das Video dazu aus

Es handelt sich dabei natürlich um kein Fan-Remake, sonst hätten wir nicht “Fan-Arbeit” in der Überschrift gewählt. Wir werden Riverwood also so nie in einen Spiel sehen, aber dennoch ist es erstaunlich, was Fans in ein paar Tagen zusammenbekommen.

Ehrlich gesagt beeindruckte mich schon das “komprimierte 4K-Video” auf YouTube. Screenshots findet man auf Artstation.com.

Vielleicht würde sich ein Unreal Engine 5-Remake irgendwann einmal in die offizielle Liste der Skyrim-Versionen einreihen. Immerhin gibt es schon ein paar Ausgaben.

Titel Plattform The Elder Scrolls V: Skyrim PC The Elder Scrolls V: Skyrim Xbox 360 The Elder Scrolls V: Skyrim PlayStation 3 The Elder Scrolls V: Skyrim Nintendo Switch The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition PC (kostenlos) The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition Xbox One The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition PlayStation 4 The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition PC (Upgrade) The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition Xbox One The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition PlayStation 4 The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition Xbox Series X/S The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition PlayStation 5 The Elder Scrolls V: Skyrim VR PlayStation VR The Elder Scrolls V: Skyrim VR PC (VR) The Elder Scrolls V: Skyrim Alexa

The Elder Scrolls V: Skyrim erschien erstmals am 11. November 2011. Bethesda bringt übrigens am selben Tag, nur 11 Jahre später, Starfield auf den Markt. Ob der neueste Franchise (seit 25 Jahren) von Bethesda auch so lange begeistern wird, wie The Elder Scrolls? Wir sind gespannt, mehr darüber 2022 zu sehen. Immerhin soll es wie Skyrim sein, nur eben im Weltraum.

Der Nachfolger, The Elder Scrolls 6, wird wohl erst zur Hälfte dieses Jahrzehnts veröffentlicht werden, so zwischen 2024-2026. Release-Termin hat Bethesda bisher keinen genannt. Bis dahin könnten gewisse Versionen von Skyrim weiterhin als “Wertanlage” herhalten.