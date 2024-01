The Callisto Protocol: Entwickler arbeiten an UE5-Spiel

Striking Distance Studios arbeitet anscheinend an einem neuen Spiel mit Unreal Engine 5 und stellt derzeit Mitarbeiter für sein Team ein. Der Entwickler von The Callisto Protocol wurde 2019 gegründet und veröffentlichte das Horrorspiel als sein erstes Spiel. Der spirituelle Nachfolger von Dead Space wurde mit Spannung erwartet, erhielt jedoch gemischte Kritiken und wurde allgemein schlecht aufgenommen. Dies stellt die Zukunft des Studios infrage.

Nach der enttäuschenden Veröffentlichung von The Callisto Protocol trat der Gründer und CEO des Unternehmens, Glen Schofield, zurück. Im letzten Sommer kündigte Striking Distance Studios die Entlassung einiger Mitarbeiter an. All dies ließ die Zukunft des Entwicklers fraglich erscheinen. Es scheint jedoch, dass das Studio noch nicht tot ist und an etwas Neuem arbeitet.

Striking Distance Studios arbeitet an Unreal-Engine-5-Titel

Striking Distance Studios arbeitet derzeit an einem neuen Spiel mit der Unreal Engine 5. Die Existenz des Projekts wurde durch die Überprüfung von Stellenausschreibungen auf der Website des Unternehmens bestätigt. Eine offizielle Ankündigung steht noch aus. MauroNL erwähnte diese neuen Positionen im Studio zuerst auf Twitter. Einige Stellenbeschreibungen verweisen ausdrücklich auf einen brandneuen, unangekündigten UE5-Titel.

Die durchschnittliche Leistung im ersten Spiel bedeutet, dass The Callisto Protocol 2 wahrscheinlich nicht zustande kommen wird. Deshalb ist es sinnvoll, dass die Striking Distance Studios anscheinend zu einem völlig neuen und anderen Projekt übergehen. Es bleibt abzuwarten, um welches Spiel es sich dabei handeln wird. Bisher hat sich der Entwickler noch nicht öffentlich zu seinen Plänen geäußert.

Obwohl ihr letztes Spiel nicht sehr beliebt war, haben Striking Distance Studios einige Fans gewonnen. Diese könnten froh sein, dass der Entwickler eine zweite Chance erhält, ein erfolgreiches Spiel zu entwickeln. Viele Beobachter waren der Meinung, dass The Callisto Protocol nicht mit dem Dead Space-Remake vergleichbar ist. Das Studio hat seit der letzten Veröffentlichung hart daran gearbeitet, The Callisto Protocol zu verbessern. Tatsächlich scheint es so, als ob das Spiel gegenüber seinem ursprünglichen Zustand verbessert wurde.