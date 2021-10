Starfield – neuer Trailer zeigt die großen Fraktionen

Starfield - (C) Bethesda

Bethesda hat einen kurzen, aber informativen neuen Trailer zum heißerwarteten Sci-Fi-Rollenspiel Starfield veröffentlicht. In ihm werden die großen Fraktionen des Spiels vorgestellt, denen man sich im Laufe der Handlung anschließen kann.

In dem kurzen Trailer kommt dabei auch die bewegte Handlung der Spielwelt zur Sprache, die auf einen blutigen Kampf zwischen den Fraktionen hindeutet. Die Entwickler bei Bethesda haben bereits angekündigt, dass sich das Rollenspiel nicht allzu sehr von The Elder Scrolls: Skyrim unterscheiden soll. Ein Bürgerkrieg zwischen den Fraktionen erinnert dabei sogar an den Kampf zwischen den Imperialen und Sturmmänteln in Himmelsrand.

Neben den neuen Informationen zur Handlung, liefert der Trailer auch einige Artworks zu bestimmten Umgebunden des Spiels. In dem untenstehend Tweet könnt ihr einen Blick darauf werfen:

Starfield – der Fraktionskampf

Obwohl noch nicht sonderlich viel über die Handlung und Spielwelt von Starfield bekannt ist, liefert der Trailer einige interessante neue Details. So übernehmt ihr in dem Spiel die Rolle eines Mitglieds der intergalaktischen Constellation. Als neues Mitglied müsst ihr die bekannten Abschnitte des Universums erforschen und ergründen.

Obwohl die Hauptstory im Jahr 2330 stattfindet, spielen Ereignisse aus der Vergangenheit wohl eine bedeutende Rolle. Besonders hierbei ist der bereits erwähnte Krieg der Fraktionen, der 20 Jahre vor der Handlung stattfand. Die beiden Hauptfraktionen, the United Colonies und Freestar Collective, haben sich dabei einen verbitterten Krieg geliefert. Seitdem haben sie einen unsicheren Frieden ausgehandelt, der wohl im Laufe der Hauptstory bröckeln könnte.

Neben den beiden Hauptfraktionen soll es im fertigen Spiel noch weitere Fraktionen geben. Dabei vor allem die Söldnertruppen der Ecliptic Mercenaries, die freischaffenden Piraten der Crimson Fleet und das Haus Var’ruun, ein religiöser Kult.

In üblicher Bethesda-Manier können Spieler die Spielwelt des grafisch beeindruckenden Rollenspiels wahrscheinlich wieder aktiv mitgestalten. Wie zuletzt in Fallout 4, wo die unterschiedlichen Fraktionen das Spielende maßgeblich beeinflusst haben. In einer Handlung, die mehrere unterschiedliche Planeten befasst, könnte die Rolle der Fraktionen daher sogar noch umfangreicher ausfallen.

Starfield erschein am 11. November 2022 exklusiv für Xbox Series X/S und PC