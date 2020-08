Silent Hill: Konami fährt Spekulationen über neues Spiel wieder runter

Den meisten Videospiel-Enthusiasten würde es schwer fallen, ein Horror-Franchise zu finden, das so denkwürdig oder einflussreich ist wie Silent Hill es war. Diese Serie trug zusammen mit Clock Tower und Resident Evil dazu bei, den Survival-Horror voranzutreiben und das Fundament des Genres zu dem zu formen, was es heute ist. Obwohl insbesondere in den letzten Jahren die Nachfrage nach einem neuen Teil nur gestiegen ist und Konami den Fans für einen kurzen Moment Hoffnung gab, erstickten sie diese allerdings wieder im Keim.

Während der letzte Silent Hill-Titel bereits 2012 veröffentlicht wurde, sollte es einen neuen Silent Hill-Titel geben, der bereits 2014 mit dem Titel Silent Hills angekündigt wurde. Der spielbare Teaser beeindruckte fast alle, die ihn spielten. Aufgrund der anschließenden Absage des Spiels waren viele Fans der Serie enttäuscht und irritiert.

Seit Silent Hills haben sich viele in der Gaming-Community gefragt, wann und ob es jemals wieder eine Silent Hill-Veröffentlichung geben wird. Der neu entdeckte Erfolg der neueren Resident Evil-Titel beweist, dass die Nachfrage nach diesen älteren Horror-Franchises weiterhin bestehen bleibt. Konami hat kürzlich einen Tweet veröffentlicht, der Hoffnung gab.

Silent Hill-Fans sind enttäuscht

Auf der offiziellen Twitter-Seite von Konami veröffentlichte das Unternehmen einen Soundclip der Luftangriffssirene von Silent Hill 2, der viele Fans zu der Annahme veranlasste, dass ein Remake des Games in Arbeit sei. Die Konami-Twitter-Seite beendete die Spekulationen allerdings schnell, indem sie sagte, dass der Tweet auf den Erfolg von Pyramid Head in Dead by Daylight hinweist.

Close your eyes. Always scary. Silent Hill 2 Siren pic.twitter.com/0FpiTjDScR — Konami (@Konami) July 31, 2020

Dies war eine Enttäuschung für viele Silent Hill-Fans. Inzwischen haben viele Mitglieder der Gaming-Community die Hoffnung verloren, dass es jemals ein neues Silent Hill-Spiel geben wird, insbesondere angesichts der Tatsache, dass die neuesten Nachrichten zu Silent Hill eine Spielzeuglinie von Robbie the Rabbit betreffen.

Für einige Fans bleibt die Hoffnung jedoch bestehen. Laut einem zuverlässigen Leaker soll später in diesem Jahr ein Silent Hill PS5-Titel angekündigt werden. Ob diese Spekulation jedoch wahr ist, bleibt abzuwarten. Es ist beeindruckend, dass mit nur einem mehrdeutigen Tweet zahlreiche Fans sofort begeistert waren und davon ausgegangen sind, dass ein neuer Teil angekündigt wird, obwohl nur die Zeit zeigen wird, ob eines dieser Gerüchte für sie von Bedeutung ist.