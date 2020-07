Silent Hill wird noch dieses Jahr für die PS5 enthüllt, so ein Leaker

Silent Hill - (C) Konami

Eines der größten Spiele, die für das PlayStation 5-Enthüllungsereignis gemunkelt wurden, war ein exklusives Silent Hill-Spiel für die PS5, das sich angeblich in der Entwicklung befindet. Das PS5-Spiel-Enthüllungsereignis kam und ging jedoch ohne eine solche Ankündigung, so dass viele Fans sich fragen mussten, ob das gemunkelte Spiel überhaupt existiert oder nicht. Ein zuverlässiger Leaker hat jedoch seine Behauptungen verdoppelt, dass sich ein Silent Hill PS5-Spiel in der Entwicklung befindet. Er meint, dass es noch heuer zu einer großen Ankündigung kommt.

AestheticGamer, ein zuverlässiger Leaker, der in der Vergangenheit genaue Leaks über Horrorspiele veröffentlicht hat, behauptet, dass ein neues Silent Hill-Spiel für PS5 höchstwahrscheinlich im August oder September enthüllt wird. Anscheinend hat Sony für August ein „State of Play“-Event geplant, um auf das Xbox Series X-Game-Event zu reagieren, dass am 23. Juli stattfinden wird. Da das Silent Hill PS5-Spiel (angeblich) von einem japanischen Studio entwickelt wird, wäre es sinnvoll, das Spiel bei Tokyo Game Show zu veröffentlichen, anstatt den angeblichen August-„State of Play“ von Sony.

Silent Hill (PS5): Wieso enthüllte es Sony nicht bei der großen PlayStation 5-Enthüllung?

Zuvor gab es Gerüchte, dass Sony vorhatte, das exklusive Silent Hill (PS5) zusammen mit einer Reihe anderer PlayStation 5-Spiele zu enthüllen, aber die Pläne änderten sich. Eine Theorie besagt, dass Sony nicht gleichzeitig ein neues Silent Hill und Resident Evil 8 ankündigen wollte, aber das ist derzeit nur Spekulation.

(2/2) exact time is unclear. The two most likely times will be in August/September. August there is planned a State of Play in response to Microsoft's July event with new announcements. September there's a thing planned around TGS. I don't know specifically, I'll tweet when I do. — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) July 6, 2020

(1/2) 100% Silent Hill is coming back, that I can say with certainty (and have been since the start of this year). A Japanese-developed Silent Hill game started dev at the beginning of 2019 (a bit of planning & work done the end of 2018). The details of who is behind it I can't https://t.co/lk3EPg5PM6 — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) July 6, 2020

Seit geraumer Zeit kursieren Gerüchte über ein neues Silent Hill-Projekt. Einige Leute, die angeblich mit dem Spiel zu tun haben, rühren den Topf auf Twitter mit kryptischen Hänseleien und Tweets. Wenn AestheticGamer richtig liegt, wann das Silent Hill PS5-Spiel veröffentlicht wird, sollten wir eher früher als später eine ziemlich gute Vorstellung davon haben, wer genau an dem Projekt beteiligt ist, und die Hänseleien können aufhören. Die einzige Person die wir derzeit glauben ausschließen zu können, die daran arbeitet, ist Hideo Kojima. Dieser arbeitet anscheinend an einem neuen Horrorspiel, aber nicht an diesem. Oder doch nicht? Hoffentlich wird Sony bald Licht ins Dunkel bringen. Oder sind die ganzen Leaks großer Blödsinn und bezogen sich auf The Medium…

Silent Hill soll sich für die PlayStation 5 in der Entwicklung befinden.