Neues Silent Hill-Spiel von Kojima Productions entwickelt und von Sony finanziert (Gerücht)

Silent Hills wurde im April 2015 eingestellt. - (C) Konami

Was haben Metal Gear, Castlevania und Silent Hill gemeinsam? Die drei Franchises sind alle von Konami und “ruhen”. Silent Hill hat seit 2012 kein neues Spiel mehr gesehen, aber das soll sich angeblich bald ändern.

Ein neuer Bericht deutet darauf hin, dass ein bekanntes Gesicht wieder mit Konami zusammenarbeiten könnte. Laut einer Quelle, die mit Gematsu sprach, wird Kojima Products hinter einem der gemunkelten Silent Hill-Spiele stecken, und es wird von Sony finanziert. Das bedeutet wohl, dass es Konsolen-exklusiv für die PlayStation 5 erscheinen wird.

“Gematsu hat gehört, dass ein neues Silent Hill bei einem bekannten japanischen Entwickler in Entwicklung ist. Dieses Studio ist Kojima Productions, so eine Quelle, die anonym bleiben möchte, die auch sagte, dass das Spiel von Sony Interactive Entertainment finanziert wird.”

Laut Jeff Grubb ist diese Nachricht “nicht all zu überraschend”. Er hörte zuletzt, dass “Microsoft und Kojima eine Absichtserklärung unterzeichnet haben, und es gab nie ein Wettbewerbsverbot”. Das heißt, auch wenn Kojima für Xbox ein Spiel entwickeln wird, könnte es im Gegenzug auch ein exklusives PlayStation-Spiel geben. Allerdings sind das alles Gerüchte! Niemand weiß ob die beiden Parteien diese Erklärung wirklich unterzeichnet haben und welche Klauseln darin enthalten waren.

Kojima und Konami: “Wieder Freunde” nach der großen Trennung im Jahr 2015?

Die Geschichte hätte einiges an Zündstoff, denn immerhin trennten sich Hideo Kojima und Konami im Jahr 2015 unschön voneinander. Silent Hills war damals in Entwicklung, aber außer einer sehr beliebten Demo mit The Walking Dead-Star Norman Reedus gab es nichts. Das Spiel wurde eingestellt. Kojima machte Death Stranding, alles weitere ist Geschichte.

Über ein neues Silent Hill-Spiel gibt es nicht erst seit gestern Gerüchte. So hat erst vor wenigen Wochen das Bloober Team (The Medium) “verneint”, dass sie an einem neuen Spiel zum Konami-Franchise arbeiten. Denn die Gerüchteküche besagt nicht nur ein neues Silent Hill-Spiel, sondern gleich zwei! Nebenbei soll eines dieser beiden Horror-Spiele auch exklusiv für die PlayStation 5 in Entwicklung sein, genauso wie ein neues Metal Gear Solid.

Bisher wurde von Konami nicht bestätigt, dass ein neues Silent Hill in Entwicklung ist. Ursprünglich hieß es auch, dass Hideo Kojima “kein Interesse” an einem neuen Silent Hill-Spiel habe. Es bleibt spannend, was an den Gerüchten wirklich wahr ist.