SEGA und Microsoft gehen “Next-Gen-Allianz” ein – Was steckt dahinter?

SEGA und Microsoft machen gemeinsame Sache. Nachdem oft gemunkelt wurde, dass Microsoft sogar Interesse daran hätte SEGA zu übernehmen, wird nun eine neue Partnerschaft bekanntgegeben. Die “Allianz” zielt darauf ab, ihre Stärken zu nutzen, um beiden Unternehmen bei zukünftigen Projekten zu helfen.

Microsoft arbeitet bereits gut mit Nintendo zusammen, dass Spielern durchaus Vorteile bringt. Nicht nur DLC-Charaktere für Super Smash Bros., sondern auch Spiele wie Banjo-Kazooie für Nintendo Switch Online. Obwohl es aussehen mag, als hätte Microsoft nun SEGA übernommen, gilt dies nur für die Entwicklungsumgebungen beider Unternehmen, die enger zusammenarbeiten als andere Firmen.

Die Partnerschaft umfasst dabei die Kommunikation von SEGA mit Microsoft und nutzt den Cloud-basieren Microsoft Azure-Dienst, um die Entwicklung der zukünftigen Titel des Unternehmens zu unterstützen.

In einem Bericht von Windows Central hat der COO COO von SEGA erklärt, dass sie hoffen, dass die Allianz “sowohl SEGAs leistungsstarke Spieleentwicklungsfähigkeiten als auch Microsofts Spitzentechnologie nutzt”, um die Spieleentwicklung von SEGA weiter voranzutreiben. Der Einsatz von Microsoft Azure knüpft angeblich an das kommende “Super Game”-Projekt von SEGA an, das in einigen Jahren erscheinen soll. Während über das “Super Game” derzeit nicht allzu viel bekannt ist, ist bekannt, dass es sich auf globale und Online-Communitys konzentriert und gleichzeitig deren IPs verwendet.

„Indem wir eine strategische Partnerschaft mit Microsoft in Betracht ziehen, wollen wir unsere Spieleentwicklung weiter vorantreiben, damit unsere Titel von Fans auf der ganzen Welt genossen werden können Die hochmoderne Technologie- und Entwicklungsumgebung von Microsoft”, sagte Yukio Sugino, Präsident und COO von Sega.

SEGA und Microsoft gehen Partnerschaft ein – Was heißt das für PlayStation-Spieler?

Wovon man ausgehen kann ist, dass einige zukünftige SEGA-Spiele dadurch zumindest zeitexklusiv für Xbox erscheinen werden. Ob sich SEGA die PlayStation-Plattform dadurch nichtig machen wird, ist nicht bekannt. Natürlich würden sich einige Xbox-Fans freuen, wenn Sonic the Hedgehog nur noch exklusiv auf der Xbox auftritt, aber das wäre kontraproduktiv für das Franchise.

Interessanterweise folgt diese Allianz auch Gerüchten über eine Übernahme von SEGA durch Microsoft. Während sich diese Gerüchte als falsch erwiesen haben und diese Allianz nur dazu dient, SEGA Spiele mit Microsoft-Technologien zu entwickeln, könnte eine erfolgreiche Partnerschaft in Zukunft weitere Kooperationen bedeuten. Von Exklusiv-Rechten war aber noch nicht die Rede.