SEGA zieht sich aus dem Arcade-Geschäft vollständig zurück!

Hört man den Namen SEGA, dann denkt man an eine tolle Zeit mit vielen interessanten Konsolen, wie Mega Drive, Saturn oder Dreamcast, und natürlich an Videospielehallen. Auch wenn es in Europa Spielehallen nicht in Masse gab, in Japan waren sie äußerst beliebt.

Lange bevor SEGA überhaupt daran dachte eine Videospielkonsole auf den Markt zu bringen, verdiente man sein Geld in Spielhallen. Meistens in Japan. Doch nun endet diese Ära, die 60 Jahre angedauert hat. Sega Sammy wird alle seine Anteile vom Arcade-Geschäft verkaufen.

Die verbleibenden 14,9 Prozent an der GENDA Inc. werden nun ebenfalls verkauft, nachdem Ende 2020 85,1 Prozent der Anteile verkauft wurden. Covid-19 traf das angeschlagene Geschäft hart, da fast ein ganzes Jahr niemand eine Spielhalle betreten durfte.

Spielhallen bleiben Bestandteil in Japan

Die Spielhallen werden aber nicht geschlossen, sondern nur nach und nach umbenannt. Das SEGA-Branding wird aus Spielhallen in ganz Japan entfernt und durch die Marke GiGo Entertainment von GENDA ersetzt.

Irgendwie traurig, immerhin wird es das erste Mal seit Ende der 1960er Jahre sein, dass das Land keine Spielhallen mit dem SEGA-Schriftzug haben wird.

Mit dem Verkauf scheidet Hideo Yoshizawa aus dem Vorstand der Sega Sammy-Gruppe aus. Takashi Kataoka, Vorstandsvorsitzender von GENDA, hat einen Tweet gepostet, um der Geschichte der Marke SEGA zu danken.

Darin erklärt Kataoka, dass die “SEGA-Stores” bundweit auf GiGO umgestellt werden.

“Wir danken SEGA für seine 56-jährige Geschichte und hoffen, dass es eine Oase wird, die den Durst der Menschen mit realistischer Unterhaltung stillt.”

全国のSEGAのお店の屋号をGiGOに切り替えていきます。SEGAの56年の歴史への感謝と、リアルなエンタメで人々の渇望を癒すオアシスになるという思いを込めました。ゲームのオアシスに飛び込め!Get into the Gaming Oasis の頭文字をとってGiGOです。

まずは池袋、秋葉原、新宿から。そして全国へ。 pic.twitter.com/bAMbdIXEkk — 片岡 尚 / GENDA会長 (@GENDA_Kataoka) January 28, 2022

Was bedeutet GiGO? Wie Kataoka weiter ausführt, steht GiGO für “Get into the Gaming Oasis”.

