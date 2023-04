SEGA möchte Angry Birds-Entwickler für 1 Milliarde US-Dollar kaufen

Ein neuer Bericht legt nahe, dass SEGA den finnischen Entwickler Rovio für eine Milliarde US-Dollar innerhalb weniger Tage kaufen möchte.

SEGA könnte planen, Rovio Entertainment, den finnischen Entwickler der Angry Birds-Spieleserie, zu übernehmen. Laut einem Bericht des Wall Street Journals, der sich auf Insiderquellen beruft, befindet sich Sega Sammy Holdings in Verhandlungen, um Rovio für rund 1 Milliarde US-Dollar zu erwerben.

Wann soll der Deal abgeschlossen werden? Dies soll bereits in den nächsten Tagen passieren, solange die Gespräche nicht abbrechen und sich nicht aus irgendeinem Grund hinziehen. Rovio hatte zuvor das Interesse von Playtika geweckt, einem Mobilentwickler aus Israel, der hauptsächlich für seine Casual-Spielautomaten, Poker- und Wimmelbildspiele bekannt ist. Das Unternehmen aus Israel hatte einen Vorschlag zur Übernahme von 810 Millionen US-Dollar eingereicht. Playtika gab jedoch letzten Monat bekannt, dass die Gespräche mit Rovio beendet wurden.

Angry Birds zu SEGA?

Es ist erstaunlich zu glauben, dass SEGA – insbesondere seine Muttergesellschaft Sega Sammy Holdings – bereit ist, so viel für Rovio auszugeben, angesichts des Rückgangs der Popularität der Angry Birds-Spiele. Immerhin erschien das Handyspiel 2009 und hatte seinen Höhepunkt irgendwann 2014. Danach gab es sinkende Gewinne und Entlassungen bei Rovio. 2016 versuchte sich Rovio an einer Videospiel-Adaptierung und machte einen Film daraus, mit guten Einspielergebnissen, aber schlechten Kritiken. 2019 kam die Fortsetzung, die nicht an den Erfolg des ersten Films anschließen konnte.

Einstieg in den mobilen Spielemarkt

Gut, was ist schon eine Milliarde? Immerhin hat Rovio laut eigenen Angaben 5 Milliarden Downloads ihrer veröffentlichten Handyspiele, wie aus dem Bericht des Wall Street Journals hervorgeht. Ist jeder fünfte Download einen US-Dollar wert? Anfang letzten Jahres kaufte Take-Two Zynga für 12,7 Milliarden US-Dollar. Activision-Blizzard samt King (Candy Crush) ist Microsoft beinahe 70 Milliarden US-Dollar wert. Die Messlatte für Übernahmen in diesem Sektor liegt also verdammt hoch.

Was ist also eine Milliarde US-Dollar um in den lukrativen Smartphone-Spielemarkt einzutreten? Vielleicht erleben wir Sonic & Co auf Android und iOS. Warum auch nicht. Alle andere machen es ja auch. Anderseits könnte man auch alte Marken wie Jet Set Radio dadurch wiederbeleben!

Wir sind gespannt, ob und wann SEGA den Deal abschließen kann.