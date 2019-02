Rare’s Sea of Thieves startet das „Friends Play Free“-Programm, um neue Piraten an Deck zu holen!

Via der Sea of Thieves-Homepage kann man sich ab sofort für das „Friends Play Free“-Programm anmelden, welches in Kürze bis zum 13. Februar 2019 verfügbar sein wird.

Dabei bekommt man drei Codes zugesendet welche man an bis zu drei Freunden kostenlos verschicken kann.

Sea of Thieves erschien letztes Jahr am 20. März für Windows 10 und Xbox One. Mittlerweile kann man sogar das Cross-Play, zwischen PC und Xbox One, deaktivieren – wenn man möchte.