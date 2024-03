Sea of Thieves: Entwickler gehen härter gegen Cheater vor

Rare hat angekündigt, dass Sea of Thieves in naher Zukunft ein neues Anti-Cheat-System erhalten wird. Dies ist der erste Schritt, um das Cheating-Problem innerhalb des Spiels effektiv anzugehen.

Seit der Veröffentlichung im Jahr 2018 hat Sea of Thieves wie viele andere Multiplayer-Spiele ein massives Cheating-Problem. Dies hat bei vielen Nutzern für Frustration gesorgt, die Opfer dieser Exploits geworden sind. Der Titel ist ein PvPvE-Spiel, bei dem es teilweise darum geht, Beute zu sammeln und den Tod zu vermeiden. Überraschenderweise hat Rare in den vier Jahren, die das Spiel nun schon existiert, noch kein echtes Anti-Cheat-System implementiert – bis zu diesem Monat.

Rare hat in einem Video auf ihrem YouTube-Account bestätigt, dass das Easy Anti-Cheat-System von Epic Games noch im März implementiert wird. EAC wird in beliebten Spielen wie Fortnite und Apex Legends verwendet und ist eine leistungsstarke Anti-Cheat-Lösung auf Kernel-Ebene. Rare erklärte, dass dies nur der erste Schritt im Kampf gegen Cheater sei. Man bestätigte, dass nach weiteren Möglichkeiten gesucht werde, um Spieler in Zukunft zu schützen. Sea-of-Thieves-Spieler können derzeit auf Cheats wie Aimbots, Speedhacks und mehr stoßen. Diese Probleme sollten jedoch nach der Implementierung von EAC viel weniger häufig auftreten.

Sea of Thieves hat ein Problem mit Cheatern

Im selben Video gab Rare zu, dass es länger dauern wird, zukünftige Updates zu verkleinern. Das bevorstehende März-Update wird immer noch ein beträchtlicher Download für Xbox- und Windows Store-Nutzer sein. Der Grund für diese Verzögerung war das Sea-of-Thieves-Update vom Februar, das die Voraussetzungen für eine solche Verbesserung schuf. Glücklicherweise sagt Rare, dass das Upgrade nach dem März-Patch wie vorgesehen funktionieren sollte.

Im nächsten Monat steht für Sea of Thieves eine große Premiere bevor: Am 30. April wird es für die PlayStation 5 veröffentlicht. Rare beendet damit einen langen Trend, denn in seiner 39-jährigen Geschichte hat das Unternehmen noch nie ein Spiel für die PlayStation veröffentlicht. PlayStation-5-Nutzer können auch andere Xbox-Exklusivtitel wie Hi-Fi Rush am 19. März, Grounded am 16. April und das bereits erhältliche Pentiment erwerben.

Der plattformübergreifende Release von Sea of Thieves könnte der Spielerbasis einen großen Schub geben. Das Spiel gilt dank seines einzigartigen Formats und seines unterhaltsamen Gameplays als eines der besten Online-Koop-Spiele auf Game Pass. Phil Spencer von Microsoft Gaming erklärte zuvor, dass die verschiedenen Xbox-Releases hoffentlich dazu beitragen werden, dass diese Franchises viel mehr Spieler erreichen.

Worum geht es im Spiel?

Sea of Thieves ist ein Open-World-Action-Adventure für Windows und Xbox, das von Rare entwickelt und von Microsoft Studios veröffentlicht wurde. In dem Spiel kannst du als Pirat die Welt erkunden, kämpfen, plündern, Rätsel lösen und Schätze jagen. Du hast die Freiheit, deine eigene Rolle zu wählen und mit anderen Spielern zu interagieren, die du in der gemeinsamen Welt triffst. Das Spiel wurde im März 2018 veröffentlicht und hat seitdem viele Inhalte und Updates erhalten.