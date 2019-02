Cross-Play ist ein gern gesehenes Feature in Multiplayerspielen, aber Sea of Thieves wird es jetzt optional machen.

Cross-Play war ein großes Thema des letzten Jahres. Mitunter, weil Sony sich damit gewaltig in die Nesseln geesetzt hat. Die Sperre von Epic Games Accounts, wodurch Fortnitespieler, die das Battle Royale einmal mit der PS4 verknüpft hatten, nur noch auf der PS4 spielen konnten, zog einen berechtigten Aufschrei nach sich. Daraufhin knickte Sony ein, und machte Fortnite zum ersten Cross-Play Titel der PS4. Bei Sea of Thieves geht die Entwicklung jetzt aber in die andere Richtung. Hier war Cross-Play zwischen Xbox One und PC bisher der Standard. Für das kommende Arena-Update, wird es aber optional. Warum?

Das The Arena Update bringt einen Fokus auf PvP mit sich. Während das Spiel bisher zwar PvP zulässt, es aber eher ein optinaler Teil der Abenteuer ist, wird es in Arena primär darum gehen. Und da kommt ein althergebrachtes Problem wieder auf. Unterschiedliche Inputmethoden. Zwar soll die Sea of Thieves auf der Xbox One auf Maus und Tastatur unterstützen, aber bis das soweit ist, könnten sich Spieler gegenüber PC-Spielern signifikant im Nachteil sehen. Daher wird Cross-Play zu einem optionalen Feature.

Nochmal zur Erinnerung für alle Sea of Thieves Spieler. Mit dem Update am 6. Februar wird sich euer Spiel neu installieren, da Rare die Speichergröße des Spiels reduziert hat. Macht euch also für einen größeren Download bereit.

via vg247

Kauftipp:

Sea of Thieves [Xbox One] - inkl. des neuesten Updates "Shrouded Spoils" bei Amazon.de für EUR 37,08 bestellen