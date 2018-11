Als Teil von Microsofts X018 Event wurde auch ein neuer Modus für Sea of Thieves angekündigt. Hier können die Beutejäger ihr Können unter Beweis stellen.

Die nächste große Erweiterung für Sea of Thieves bringt mit The Arena einen standalone PvP Modus. Zu Beginn dreht er sich um Beutejagd, also wer die meiste Beute anhäufen kann. Der Modus soll aber auch offen für Veränderung sein. Mit eigenen Worten beschreibt Rare den neuen Modus als „spaßiges, wildes und actiongeladendes Rennen, die Beute zu finden“. Ein Veröffentlichungsdatum gibt es aktuell noch nicht, der Modus ist aber als kostenloses Update irgendwann nächstes Jahr geplant.

An dieser Stelle muss ich die Sorgen des Berichts von Eurogamer teilen. Sea of Thieves baut auf einem ausgeglichenen Setup an PvP und PvE Spielern auf, wodurch das wirkliche Piratenflair des Spiels zustande kommt. Ein Modus, der sich spezifisch an die PvP Spieler richtet, könnte dazu führen, dass diese den Abenteuermodus verlassen und sich auf den neuen fokussieren. Schließlich spielt sich das PvP im Abenteuermodus doch eher gemächlich und man begegnet nicht ständig anderen Spielern, was für einige den Reiz nehmen kann. Ob das wirklich der Fall sein wird, muss sich zeigen, aber ich kann die Sorge nachvollziehen.

Erstmal ist aber noch Shrouded Spoils fällig. Die vierte große Erweiterung für Sea of Thieves wird bereits diesen Monat erscheinen.

