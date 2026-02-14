Returnal so günstig wie nie auf PC! Ein perfekter Zeitpunkt vor Saros

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Manchmal verschwinden großartige Spiele im Schatten der ganz großen Namen. Zwischen God of War Ragnarök oder Marvel’s Spider-Man 2 ging ein Titel fast unter, der eigentlich viel mehr Aufmerksamkeit verdient hätte: Returnal.

Jetzt bekommt das Spiel eine zweite Chance, zumindest in puncto Preis. Auf PC ist Returnal aktuell so günstig wie nie zuvor erhältlich, dass bereits am 15. Februar 2023 auf Steam erschien. Und das ausgerechnet kurz bevor mit Saros der spirituelle Nachfolger auf PS5 erscheint. – Zufall? Vielleicht. Perfektes Timing? Definitiv.

Warum Returnal heute noch besonders ist

Returnal war schon 2021 ein ungewöhnlicher Titel im PlayStation-Portfolio. Ein AAA-Roguelite mit Bullet-Hell-Mechaniken, düsterer Sci-Fi-Atmosphäre und einer stark erzählten Geschichte? Das gab es so noch nicht.

Du spielst Selene Vassos, die auf dem fremden Planeten Atropos abstürzt und nach jedem Tod wieder von vorne beginnt. Der Zeit-Loop ist nicht nur Gameplay-Mechanik, sondern zentraler Bestandteil der Story. Mit jedem Durchlauf verändert sich die Welt subtil. Räume, Gegner, Waffen, nichts bleibt dauerhaft gleich. Das sorgt für Spannung, aber auch für Frust. Denn Returnal verzeiht kaum Fehler.

Was Returnal wirklich fordernd macht, ist nicht der Neustart nach dem Tod. Es sind die Geschosse. Ganze Bildschirme voller Projektilmuster, schnelle Gegner, aggressive Bosskämpfe. Du musst permanent in Bewegung bleiben. Wer stehen bleibt, stirbt. So simpel ist das. Gleichzeitig belohnt das Spiel dich mit einem der besten Gunplays der letzten Jahre. Jede Waffe hat eigene Eigenschaften, die sich mit zunehmender Nutzung verbessern. Es fühlt sich unglaublich gut an, wenn ein Build plötzlich perfekt zusammenpasst.

Steam-Version: Mit allen Updates, inklusive Co-Op

Die PC-Version enthält sämtliche Inhalte, die nach Launch ergänzt wurden:

Tower of Sisyphus : ein nahezu endloser Survival-Modus

: ein nahezu endloser Survival-Modus Koop-Modus für zwei Spieler

Performance-Optionen für moderne Hardware

Gerade der Koop-Modus nimmt etwas von der Härte, ohne den Kern des Spiels zu verwässern. Zwei Versionen von Selene aus unterschiedlichen Zyklen kämpfen gemeinsam ums Überleben.

Returnal so günstig wie nie

Aktuell ist Returnal auf PC mit rund 60%-Rabatt erhältlich, so günstig war es bisher noch nie. Für Roguelite-Fans ist das praktisch ein Pflichtkauf. Vor allem, wenn du neugierig auf Saros bist. Entwickler Housemarque bleibt dem Genre treu, geht aber laut ersten Infos einen narrativeren Weg. Wer wissen will, was das Studio kann, bekommt mit Returnal die perfekte Vorbereitung.

Der Titel hatte es nie leicht. Es erschien zu einer Zeit, als viele Spieler vor allem nach großen Open-World-Abenteuern suchten. Zudem galt es als „zu schwer“ für ein Mainstream-Publikum. Doch genau darin liegt sein Reiz. Es ist kompromisslos. Es fordert dich. Und es fühlt sich nach jedem überstandenen Bosskampf wie ein echter Triumph an. Für knapp 24 Euro kann man einen Blick riskieren. Außerdem bieten wir dir gleich 17 Tipps, wie du Returnal schaffen wirst.

