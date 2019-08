Share on Facebook

Capcom hat ihre Resident Evil-Botschafter gebeten, ein neues Spiel in der Serie sowohl in Japan als auch in den USA zu testen, und kürzlich haben sie dieses Spiel, das derzeit als „Project Resistance“ bezeichnet wird, gehänselt. Das Spiel wird im September offiziell vorgestellt und kann kurz nach seiner Veröffentlichung auf der Tokyo Game Show gespielt werden.

Vor dieser Ankündigung scheint es jedoch möglich zu sein, einige Informationen darüber zu erhalten, um welche Art von Projekt es sich handelt, da eine Reihe von Bildern über eine YouTube-Thumbnail-Vorschau-Seite für den Ankündigungs-Trailer des Spiels (via Reddit) zugespielt wurden. Diejenigen, die eine Ankündigung für Resident Evil 8 oder ein Resident Evil 3 Remake erwarten, werden wahrscheinlich enttäuscht sein. Die Bilder, die man unten sehen kann, zeigen vier verschiedene Charaktere. Ees sieht so aus, als wäre es eine Art Mehrspieler-Erfahrung für vier Spieler. Vielleicht eine Fortsetzung von Resident Evil Outbreak? Es ist möglich. Derzeit aber nur Vermutungen.

In jedem Fall werden wir es früh genug herausfinden. Die Tokyo Game Show startet nämlich am 12. September 2019. Ein neues RE als Multiplayer? Würde mir gefallen. Was sagst du? Schreib uns dazu ein Kommentar.