Resident Evil-Gerücht: 2024 wird kein neues Spiel erscheinen!

Die Aufregung um das Resident Evil 4 Remake hat die Fans der Serie in einen Fiebertraum versetzt, während sie begierig auf das nächste Kapitel der beliebten Survival-Horror-Franchise von Capcom warten. Die Spekulationen ranken sich nicht nur um weitere Remakes, wie potenzielle Neuauflagen von Resident Evil – Code: Veronica und Resident Evil 5, sondern auch um Resident Evil 9 oder was auch immer das nächste große Ding sein wird. Allerdings müssen sich die Fans darauf einstellen, dass 2024 möglicherweise nicht das ersehnte Jahr für neue Enthüllungen oder Releases der Resident Evil-Serie sein wird.

Berichten zufolge hat die bekannte Quelle “Dusk Golem” (via “X”, ehemals Twitter), die als zuverlässige Informationsquelle zu Capcom gilt, angekündigt, dass der japanische Spielehersteller ein “großes Spiel” noch vor Jahresende ankündigen und im Jahr 2024 veröffentlichen wird – allerdings wird es sich dabei nicht um ein neues Resident Evil-Spiel handeln. Darüber hinaus behauptet derselbe Insider, dass es im kommenden Jahr auch keine Remakes geben wird. Das bedeutet im Klartext: Resident Evil-Fans werden sich auf ein vergleichsweise ruhiges Jahr einstellen müssen, sollte das Gerücht stimmen.

Trotz dieser Informationen heißt es jedoch vorsichtig sein, denn selbst wenn die Quelle in der Vergangenheit zuverlässig war, gab es auch Fälle, in denen Vorhersagen nicht zutrafen, was die Glaubwürdigkeit in Frage stellte. Wenn also 2024 nicht das Jahr für Resident Evil ist, könnte dies einfach bedeuten, dass das Franchise 2025 umso stärker zurückkehren wird.