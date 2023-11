Gerücht: Resident Evil 9 bekommt “Mega-Budget” von Capcom

Das Resident Evil-Franchise war in den letzten Jahren ein großer Erfolg für Capcom. Mit dem Release des Resident Evil 4 Remake stellt sich die Frage, was als nächstes für das Survival-Horror-Franchise geplant ist. Ein Nachfolger von Resident Evil Village ist zwar wahrscheinlich, aber keine Gewissheit. Der bekannte Capcom-Insider “Dusk Golem” hat jedoch einige potenzielle Details zur Entwicklung des nächsten Spiels (Resident Evil 9) enthüllt. Und das ist nicht irgendein Insider, sondern eine wirklich zutreffende Quelle in Sachen Resident Evil.

Auf einem Discord-Server teilte Dusk Golem interessante Nachrichten zum nächsten RE-Spiel, wie Insider-Gaming.com berichtet. Demnach soll der kommende Titel das größte Budget aller bisherigen Resident Evil-Spiele haben und voraussichtlich der umfangreichste Eintrag in der Serie sein.

Resident Evil 9: Bisher nicht von Capcom bestätigt

Der Insider bestätigte auch, dass das Spiel voraussichtlich 2025 veröffentlicht wird und eine Veröffentlichung im Jahr 2024 unwahrscheinlich ist, es sei denn, die Entwicklung schreitet schneller voran als erwartet. Dusk Golem wiederholte, dass Resident Evil 9 den längsten Entwicklungszyklus aller Resident Evil-Spiele haben wird, da die Arbeit bereits seit 2018 im Gange ist.

Der Titel wird als “Abschlusskapitel” für die Serie betrachtet, da er verschiedene Handlungsstränge verbinden und eine neue Richtung für die Zukunft vorgeben soll. Es wurde sogar spekuliert, dass Resident Evil 9 der letzte nummerierte Titel der Serie sein könnte.

Die Resident Evil-Fans dürfen gespannt sein, wie Capcom seinen Veröffentlichungsplan für das nächste Jahr gestalten wird, insbesondere wenn die Veröffentlichung des nächsten Resident Evil-Spiels für 2025 geplant ist. Capcom hat auch die Veröffentlichung eines großen, unangekündigten Titels vor April angekündigt. Möglicherweise handelt es sich dabei um das nächste Monster Hunter-Spiel.

Resident Evil 9 befindet sich bei Capcom in Entwicklung. Derzeit gibt es noch keine weiteren Details, aber wir rechnen damit, dass es für PS5, Xbox Series X/S und Windows PC voraussichtlich 2025 erscheinen wird. Bisher lag Dusk Golem ziemlich richtig mit seinen Einschätzungen. Er sagte zum Beispiel weit im Voraus die Handlung von Resident Evil Village voraus.