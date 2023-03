Resident Evil 4 Remake erlebt den größten Steam-Start der Spielreihe

Das Interesse an Resident Evil 4 Remake ist groß! Auch auf Steam stellte der Titel einen neuen Spielreihenrekord auf und übertraf den Vorgänger.

Bereits am Starttag erreiche Resident Evil 4 Remake eine Spitzenzahl von über 140.000 gleichzeitigen Spielern auf Steam und übertraf damit den Rekord von Resident Evil Village.

Seit Resident Evil 7 gab es bis auf das Remake von Teil 3, der ziemlich kurz und schmächtig ausfiel, eigentlich nur Erfolgsmeldungen für das Franchise von Capcom zu melden. Das gefeierte Remake von Resident Evil 4 schaffte nun den bisher größten Start auf der beliebten PC-Plattform von Valve.

Wie viele Spieler hat RE4 Remake auf Steam? Laut der Statistik-Webseite SteamDB.com verzeichnete das Survival-Horror-Videospiel am Release-Tag eine Spitzenzahl gleichzeitiger Benutzer auf Steam von 140.240 Spielern. Damit übertraf RE4 Remake den bisherigen Franchise-Rekordhalter RE Village, dass einen Höchststand von 106.631 Spielern hatte.

Resident Evil 4 Remake bricht Steam-Rekorde

Das brandneue Spiel von Capcom schlägt auch all seine anderen Vorgänger. Das Remake zu RE3 erreichte 2020 einen Rekord von 60.293 Spielern, die gleichzeitig im Spiel waren. Resident Evil 2-Remake aus dem Jahr 2019 lag bei 74.227 Spieler. Resident Evil 7, dass als “Neustart” des Franchise zu sehen ist, erreichte dazumals 20.449 Steam-Spieler.

Derzeit sieht es so aus, als würde Resident Evil 4 auf allen Plattformen gut performen, wahrscheinlich wird uns Capcom in den kommenden Tagen mit ersten Verkaufszahlen darüber berichten.

Starke Wertungen auf allen Plattformen

Auch die Fachkritiker zeigen sich vom Spiel angetan. Auf Metacritic.com erreicht RE4 auf der PlayStation 5 (PS5) einen Metascore von 93/100 bei 107 Bewertungen. Die Xbox Series X/S-Version kommt auf 91/100 bei 21 Bewertungen. Die PC-Version erhielt 12 Bewertungen und einen Metascore von 92/100.

Giantbomb.com sagt über das Spiel:

“Ich weiß nicht, was man sich von diesem atemberaubenden Remake von Resident Evil 4 noch wünschen kann. Es liegt auf der Hand zu sagen, dass ein großartiges Remake sowohl wiederkehrende Fans als auch völlige Neulinge zufrieden stellen sollte, aber das geht so weit darüber hinaus. Das Originalspiel ist einer meiner Favoriten aller Zeiten und jetzt ist der einzige Grund, warum ich jedem empfehlen würde, es zu spielen, rein der historische Wert. Und wenn Sie ein absoluter Neuling in der Serie sind, ist dies ohne Zweifel eines der aufregendsten Spiele aller Zeiten. Es glänzt als das ultimative Resident Evil-Erlebnis und das größte Remake aller Zeiten:”

Resident Evil 4 Remake erschien gestern, am 24. März 2023. Es ist für Windows PC, PS5, PS4 und Xbox Series X/S verfügbar – jedoch nicht für Xbox One. Bereits kurz nach Release hat Capcom den ersten kostenlosen DLC für Resident Evil 4 (Remake) angekündigt, der bereits in 2 Wochen erscheinen wird.