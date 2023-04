Mit diesem Resident Evil 4-Glitch wird Leon zum “Rocket-Man”

Mit Hilfe eines Fehlers in Resident Evil 4 Remake ist es möglich abartig viel Munition für den Raketenwerfer zu haben.

Nein, es gibt keinen “Rocket Jump” in Resident Evil 4 Remake, aber die Anlehnung dazu kann ich mir einfach nicht verkneifen. Vielleicht habt ihr den Raketen-Hüpfer im unteren Seitenbereich von DailyGame.at bereits gefunden. Dieser macht eigentlich nichts anders, als euch vom unteren Bereich der Webseite nach oben zu schießen. Eben ein Rocket Jump. Junggebliebene Quake-Spieler werden sich daran noch erinnern. Leon kann davon in der modernen Interpretation von Resident Evil 4 nur davon träumen, dafür aber aus einem vollen Munitionsvorrat für den Raketenwerfer schöpfen.

Resident Evil 4 Remake bietet eine unglaubliche Auswahl an Waffen, aber nichts ist mächtiger als der Raketenwerfer. Und für Spieler die es besonders leicht mögen (davon soll es ja einige geben), gibt es nichts besseres, als mit voller Raketen-Power sich durch Resident Evil 4 durchzuballern.

Twitch-Streamer findet Waffenfehler

Twitch-Streamer Regole veröffentlichte auf Twitter einen Clip, der zeigt, wie leicht man das Spiel durchspielen kann.

In dem besagten Clip, in dem Ashley und ein ehemaliger Rookie-Polizist von brennenden Felsbrocken attackiert werden, scheint es, dass Leon nachdem er durch Feuer verletzt wurde, von seinem Raketenwerfer auf seine Pistole gewechselt hat, was das Spiel impliziert. Durch diese interessante Wendung gibt es kein Halten mehr für das virtuelle Raketen-Gewitter.

RE4 Remake Infinite ammo glitch. It works with rocket launcher. 🙂 pic.twitter.com/Pu8scAW9oc — Regole (@RegoleSlayer) April 18, 2023

Derzeit ist noch nicht ganz klar, ob der Glitch auch in anderen Teilen des Spiels funktioniert. Immerhin gibt es einen Raketenwerfer mit unendlicher Munition, aber erst dann, wenn man den Titel durchgespielt hat.

Wie man den Raketenwerfer in Resident Evil 4 Remake bekommt

Den “unendlichen Raketenwerfer” bekommt man, nachdem man Del Lago besiegt hat und zum Händler zurückkehrt. Man muss also das Spiel einmal durch haben. Diese Waffe ist etwas ganz besonderes und hat daher auch seinen Wert! Je nach Schwierigkeitsgrad ändert sich der Preis.

Assistiert: 50,000 Peseten

Standard: 80,000 Peseten

Veteran/Hardcore: 160,000 Peseten

Profi: 160,000 Peseten

Wer den “Infinite Rocket Launcher” für ein “New Game+” haben möchte muss noch tiefer in die Peseten-Tasche greife. Dann kostet das gute Stück 2.000.000 Peseten. Mit dem Raketenwerfer-Talisman kann man den Preis zumindest auf 1.600.000 Peseten senken. Um den Talisman zu bekommen, muss Leon drei Goldmarken am Schießstand verdienen und sie dann am Markenautomaten neben dem Aufzug eintauschen. Allerdings ist das eher zufällig, muss also eventuell öfters gemacht werden.

Resident Evil 4 Remake ist jetzt für PS5, PS4, Xbox Series X/S und Windows PC verfügbar.