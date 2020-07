Release im Westen für Persona 5 Scramble bestätigt

Persona 5 war einer der erfolgreichsten Titel von Atlus. Das Unternehmen nutzte den Erfolg des Spiels sofort, insbesondere bei anderen Spielen. Die Persona 5-Besetzung war nicht nur in Persona Q2 enthalten, sie erhielt auch eine eigene Fortsetzung in Persona 5: Scramble, der einen wirklich explosiven Trailer hatte.

Was Persona 5: Scramble auszeichnet, ist, wie sehr sich das Gameplay von Persona 5 unterscheidet. Während P5 an der traditionellen Persona-Formel seit Persona 3 festhält, unterscheidet sich Scramble von dieser. Scramble hat die wiederkehrende Besetzung und Geschichte von Persona 5, spielt sich aber wie ein Dynasty Warriors-Spiel. Das liegt wohl daran, dass es zusammen mit den Entwicklern eben dieses Spiels von Koei Tecmo zusammen erschaffen wurde. Der Spieler übernimmt nach den Ereignissen von Persona 5 die Kontrolle über die Phantomdiebe und kämpft gegen mysteriöse Feinde in ganz Japan.

Viele Fans von Persona oder speziell von Persona 5 wollten unbedingt Scramble in die Hände bekommen. Während das Spiel am 20. Februar in Japan veröffentlicht wurde, gab es keine offizielle Ankündigung der Veröffentlichung im Westen. Es scheint jedoch, dass einige Insider-Informationen bestätigt haben, dass die Veröffentlichung im Westen in Zukunft stattfinden wird. Mehrere Quellen, von Twitter bis zur Persona Central-Website, haben den Geschäftsbericht von Koei Tecmo für 2019 übersetzt. Der Bericht beschreibt mehrere bevorstehende Pläne des Unternehmens, von denen einer darauf hinweist, dass die Veröffentlichung von Persona 5: Scramble im Westen geplant ist.

Koei Tecmo’s FY19 ended up better than FY18 mainly thanks to RTK strategy game (2nd in mobile list) being successful

-Overseas sales become even bigger: 37% for overall & 71.9% for physical sales

-More profit in digital downloads (Nioh 2 etc) & DLC (DOA6)https://t.co/qKIOzQoeQ2 pic.twitter.com/DPc518h42I

— 黒凧 BlackKite (@bk2128) April 27, 2020