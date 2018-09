Wie nun bekannt geworden ist benötigt Red Dead Redemption 2 ordentlich Festplattenspeicher auf eurer PlayStation 4. Für die genannte Konsole wird es auch 30 Tage lang exklusiven Content vor der Xbox One-Version geben, wie nun durch IGN.com bekannt geworden ist.

Die gesamte Installation von Red Dead Redemption 2 auf der PlayStation 4 benötigt satte 105 GB Speicherplatz. Außerdem wurde bekannt, dass der Titel bis zu 32 Gamer im Online-Modus unterstützen wird. Die Obergrenze bei GTA Online lag bei 30 Gamern.

RDR2 startet am 26. Oktober für PS4 und Xbox One und wird dabei vollständig in der Ego-Perspektive spielbar sein, von Beginn an. Die Online-Variante, Red Dead Online, startet im November.