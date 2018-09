Gute Nachrichten zu Rockstar’s kommenden Blockbuster-Titel Red Dead Redemption 2.

Wie etliche amerikanische Videospiele-Magazine melden, u.a. Gamespot, wird das Action-Adventure komplett in der Ego-Perspektive spielbar sein wie auch aus der Third-Person-Ansicht.

Zu den Kämpfen gibt es auch schon einige Details, welche verraten wurden. Dabei wird es auch ganz schön brutal zur Sache gehen, weil Gliedmaßen abgeschossen werden können. (Also wisst ihr jetzt schon was die USK davon halten wird.) Mit der „Dead-Eye-Zielerfassung“ hat man jedoch auch die Möglichkeit die Waffen aus den Händen der Gegner zu schießen, ganz im Stil der alten Italo-Western. Wenn man das möchte… Natürlich kann man auch auf lebenswichtige Organe schießen. (Ab jetzt wissen wir erst recht was die USK davon haltet.)

Das sogenannte Dead-Eye kann man in fünf Stufen aufrüsten. Level 1 führt zu Slowdowns, Level 2 markiert Ziele und lasst einem Schuss-Salven abfeuern und Level 3 geht schon soweit, dass man manuell Zielpunkte markieren darf. Auch interessant ist die Tatsache, dass man das HUD individuell seinem Bedürfnissen anpassen kann, wie VG247 meldet.

So arg realistisch ist Red Dead Redemption 2

Echte Cowboy’s tragen Bart. Und dieser wächst auch laufend nach. Damit man nicht wie Reinhold Messner (bekannter Bergsteiger mit Vollbart, für die jungen Leser) herumläuft, muss man sich auch regelmäßig rasieren. Ebenso gilt es auch seinen Charakter fit zu halten. Wer zuviel (oder das falsche) isst wird dick, woran die Ausdauer zu leiden beginnt. Die Kleider-Anpassung ist dabei noch das „Unspektakulärste“. So kann man ein Hemd anziehen und sich die Ärmel aufkrempeln, wenn man das möchte. Was wird das für ein Skin-Spektakel bei Red Dead Online… Matsch, Blut und Co. wird sich auf unserer Wäsche einhärten. Kann man dann natürlich auch waschen. Ob sich der Geruch unsereres Charakters auf die Umgebung auswirkt hat noch keiner erwähnt…

Beim Haupt-Protagonisten im Story-Game wird man zwei Pistolen und zwei größere Waffen (Gewehre) tragen können. Zur Cowboy-Ausstattung gehören noch Messer, Lasso und Wurf-Objekte. Das wird wohl auch für den Online-Modus gelten (denke ich mal).

Red Dead Redemption 2 erscheint am 26. Oktober 2018 für PlayStation 4 und Xbox One in der Standard-, Special- oder Ultimate-Edition.