Nach einem ersten richtigen Trailer im Mai und spärlichen Infos wird langsam die Werbetrommel für Red Dead Redemption 2 gerührt. Das bedeutet auch: Wir werden in Kürze mehr sehen!

Der „Hype-Zug“ wird mit den ersten Werbeplakaten in New York City mehr oder weniger aufgewärmt, bevor es so richtig losgeht. Das „Kunstwerk“ wurde von Gamezone.com entdeckt. Auf den Plakaten sind der Niederländer van der Linde, John Marston, Sadie Adler und ein indianischer Charakter namens Charles Smith zu sehen.

Das Poster bestätigt, dass das Spiel tatsächlich wie geplant im Oktober diesen Jahres startet und bald neues Marketingmaterial signalisieren könnte, wie einen Trailer, Screenshots, Gameplay, mehr Medienimpressionen und mehr.

Wann kommt ein neuer Trailer zu Red Dead Redemption 2?

Der neue Trailer wird zum 15. August 2018 vermutet. Aber wie gesagt, dabei handelt es sich nur um eine Vermutung, nachdem die Marketing-Aktivitäten darauf hindeuten. Immerhin läuft der Pre-Order-Bonus bis dahin aus, welcher eine In-Game-Schatzkarte beinhaltet.

Red Dead Redemption 2 erscheint am 26. Oktober 2018 für PlayStation 4 und Xbox One.