Red Dead Redemption 2 ist eines der meist erwarteten Game von 2018, wenn nicht sogar Nummer 1 in Nordamerika und Europa.

Dennoch haben wir bisher nicht viel davon gesehen, außer einigen kurzen Trailern und ein paar Spielminuten. Für ein Game, welches in wenigen Monaten erscheint (wenn es nicht wieder verschoben wird) eigentlich zu wenig.

Aber die Geschichte fängt erst an…

Kürzlich veröffentlichte ein Journalist ein Update auf Instagram, das darauf hinwies, dass Rockstar Pressevertreter dazu auffordert, eine Demo für das Spiel auszuprobieren. Natürlich wurde das Bild sofort gelöscht, aber nicht bevor es bei Reddit gemeldet wurde. Es gibt auch andere Beweise, die das gleiche vermuten lassen.

Es sollte in Betracht gezogen werden, dass nichts von diesem Zeug „offizielle“ oder „Bestätigung“ in irgendeiner Bedeutung des Wortes buchstabiert, also nimm es so, wie du willst. Nichtsdestotrotz wäre es nicht völlig unglaubwürdig, dass Rockstar in der Tat exklusive Preview-Sessions für ein Medium veranstaltet, während das Game näher an seinen Start heranrückt.

Kauftipp:

Red Dead Redemption 2 Ultimate Edition [PlayStation 4] bei Amazon.de für EUR 94,99 bestellen

Red Dead Redemption 2 startet am 26. Oktober für die PlayStation 4 und Xbox One. Die PC-Version hat noch kein Release-Datum und wurde auch noch nicht offiziell bestätigt.