Ratchet & Clank: Rift Apart – Neuer PS5-Gameplay-Trailer bestätigt

Ratchet & Clank: Rift Apart - (C) Insomniac Games

Eines der aufregendsten PS5-Spiele, das Sony bei seiner Präsentation im Juni angekündigt hat, war Ratchet & Clank: Rift Apart. Der beeindruckende Trailer gab den Fans von Ratchet & Clank eine Vorstellung davon, was sie von der Story und dem Gameplay erwarten können, und stellte gleichzeitig eine brandneue weibliche Lombax-Figur vor, die als spielbar bestätigt wurde. Da R & C Rift Apart voraussichtlich kein PlayStation 5-Starttitel sein wird, waren sich die Fans nicht sicher, wann sie mehr davon sehen würden. Jetzt wurde jedoch bestätigt, dass das Spiel am Donnerstag, den 27. August, beim Gamescom Opening Night Live-Event vorgestellt wird.

Die Live-Präsentation der Gamescom Opening Night beginnt am 27. August um 19:30 Uhr (deutscher Zeit) und gibt den Fans einen Einblick in eine PS5-Gameplay-Demo von R & C: Rift Apart. Die Existenz einer Gameplay-Demo scheint darauf hinzudeuten, dass sich das Spiel weiter entwickelt, als manche vielleicht vermutet haben, was für die Fans eine gute Nachricht ist.

Nach dem Demo-Showcase von Ratchet & Clank: Rift Apart (PS5) auf der Gamescom Opening Night Live wird der Moderator des Summer Game Fest, Geoff Keighley, mit den Entwicklern von Insomniac Games über den bevorstehenden Titel sprechen. Keighley hat via Twitter bestätigt, dass er Insomniac nach der weiblichen Lombax fragen wird, aber es ist unklar, wie viele Informationen die Entwickler bereit sein werden, zu teilen. Fans müssen sich nur einschalten, um mehr zu erfahren.

Don't miss the world premiere @PlayStation 5 demo of Ratchet & Clank:

Rift Apart with @insomniacgames #ps5 Watch @gamescom Opening Night Live, streaming Thursday at 8 pm CEST / 2 PM ET / 11 AM PT Watch at: https://t.co/FjoDbKUBkl pic.twitter.com/jPzzWO6Tiu — Geoff Keighley 🔜 Opening Night Live (@geoffkeighley) August 25, 2020

Bisher sind nicht viele Informationen zu R & C Rift Apart und allem, was das neue Spiel beinhalten wird, verfügbar. Basierend auf seinem Enthüllungs-Trailer ist klar, dass das Spiel über eine neue Portal-Hopping-Mechanik verfügen wird, mit der Spieler nahtlos von einer Welt zur nächsten wechseln können. Und dass es eine neue spielbare weibliche Lombax-Figur gibt. Der Trailer zu Ratchet & Clank: Rift Apart enthüllte auch einen Teil des Kampfes. Es wird also interessant sein zu sehen, auf welchen Aspekt des Spiels sich der neue Trailer konzentriert.

Seit der Veröffentlichung von Ratchet & Clank: Rift Apart wurde detailliert beschrieben, wie die PS5-SSD genutzt werden kann, und es wurde bestätigt, dass das Spiel eine Mischung aus neuen und alten Planeten bietet, die die Fans erkunden können. Hoffentlich gibt der neue Gamescom-Trailer den Fans einen genaueren Einblick in einige Level, die sie im neuen Spiel durchspielen können.

Was Ratchet & Clank: Rift Apart- Fans jedoch nicht erwarten sollten, ist, dass der Trailer ein Veröffentlichungsdatum hat. Sofern Sony keine große Überraschung auf Lager hat, ist es unwahrscheinlich, dass R & C Rift Apart ein PS5-Starttitel sein wird und stattdessen irgendwann im Jahr 2021 erhältlich ist.

Ratchet & Clank: Rift Apart wird exklusiv für die PS5 von Insomniac entwickelt.