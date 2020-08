Gamescom 2020: Opening Night Live läuft 2 Stunden und zeigt 38 Games

Das nächste große Showcase-Event für diesen Sommer ist die Gamescom Opening Night Live, mit der das dreitägige digitale Event beginnt. Moderator Geoff Keighley wird ohne Live-Publikum aus einem Studio in Los Angeles senden. In einer neuen Reihe von Tweets hat Keighley nun bestätigt, dass die Show zwei Stunden lang läuft und 38 Spiele von 18 Publishern umfasst. So startet die Gamescom 2020.

Zunächst einige Klarheit: Obwohl neue Spiele angekündigt werden, wird die diesjährige Show Updates für bereits angekündigte Titel liefern. Wie Keighley selbst bemerkt: „Wir kündigen keine 38 neuen Spiele an.“ Im nächsten Tweet bestätigte er auch, dass die erste Erweiterung von DOOM Eternal, „The Ancient Gods“, enthüllt werden würde.

A few things on #OpeningNightLive for Thursday:

– Show is LIVE from a studio in Los Angeles. We're being very careful, no live audience.

– Currently 38 games in the show from 18 different publishers.

– Expected run time: 2 hours.

More to share in coming days!

— Geoff Keighley 🔜 Opening Night Live (@geoffkeighley) August 23, 2020