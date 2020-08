Elden Ring wird nicht auf der digitalen Gamescom gezeigt

Elden Ring - (C) Bandai Namco

Das Warten auf neue Details zu Elden Ring von FromSoftware geht weiter. Das Fantasy-Action-Rollenspiel wurde mit dem Game of Thrones-Autor George R.R. Martin entwickelt und sollte laut Gerüchten beim Xbox Games Showcase gezeigt werden. Das ist nicht passiert, aber vielleicht könnte die Gamescom 2020 Abhilfe schaffen? Wie sich herausstellt, ist das auch ein No-Go.

Auf die Frage auf Twitter, welches Spiel eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, auf der Gamescom zu erscheinen – Bakugan oder Elden Ring – antwortete Jeff Grubb von VentureBeat: „Bakugan.“ Dieselbe Antwort wurde gegeben, als nach dem möglichen Auftritt von Elden Ring während der digitalen Vitrine der Xbox Series X gefragt wurde. In dem Video GamesBeat Decides 157 vom 24. Juli kommentierte Grubb kürzlich: „Ich glaube nicht, dass wir dieses Jahr Elden Ring- Nachrichten erhalten werden, mit der möglichen Ausnahme von The Game Awards.“

Jeff please, which do you think is more likely to be shown at Gamescom, Bakugan or Elden Ring? — Pei Laz (@LazPei) August 10, 2020

Nach der Gamescom findet im September die Tokyo Game Show ebenfalls in digitaler Form statt. Zumindest scheint es dort also auch nicht zu erscheinen. Natürlich könnte Bandai Namco und FromSoftware auch plötzlich aus dem Nichts einen neuen Teaser rausschmeißen. Bei dieser Geschwindigkeit müssen wir möglicherweise bis zum nächsten Jahr auf solide neue Details warten, geschweige denn auf ein Veröffentlichungsdatum. Bleib in der Zwischenzeit dran.

Elden Ring ist in der Entwicklung für Xbox One, PS4 und PC. Wahrscheinlicher wird jedoch ein Release für die nächste Konsolen-Generation von PlayStation 5 und Xbox Series X. Das Release-Datum-Gerücht für diesen Sommer hat sich auf jeden Fall nicht bewährt. Der erste Teaser-Trailer ist schon einige Zeit her. Dafür ist in der Zwischenzeit die Komponistin von Dark Souls und Bloodborne für das kommende Fantasy-Action-Rollenspiel zu FromSoftware zurückgekehrt.