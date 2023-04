PlayStation Plus Extra- & Premium: Neue Spiele im April 2023

PlayStation Plus Extra- und Premium-Mitglieder dürfen sich ab dem 18. April 2023 über zahlreiche Neuzugänge für PS4 und PS5 freuen.

The Evil Within und DOOM Eternal sind nur einige Neuzugänge im April 2023 bei PS Plus Extra / Premium. - (C) Bethesda - Bildmontage

Sony Interactive Entertainment (SIE) informierte heute über seine Neuzugänge im Spielekatalog für PlayStation Plus Extra und Premium im April 2023. Darunter finden sich etliche Bethesda-Spiele wie DOOM Eternal, Wolfenstein II: The New Colossus oder The Evil Within.

Alle neuen Spiele, ab dem 18. April in der Übersicht:

Kena: Bridge of Spirits (PS4 / PS5)

(PS4 / PS5) Doom Eternal Standard Edition (PS4 / PS5)

(PS4 / PS5) Riders Republic (PS4 / PS5)

(PS4 / PS5) Wolfenstein II: The New Colossus (PS4)

(PS4) Slay the Spire (PS4)

(PS4) Monster Boy und das Verfluchte Königreich (PS4 / PS5)

(PS4 / PS5) The Evil Within (PS4)

(PS4) Wolfenstein: The Old Blood (PS4)

(PS4) Bassmaster Fishing (PS4 / PS5)

(PS4 / PS5) Sackboy: A Big Adventure (PS4 / PS5)

Auch für Retro-Fans tut sich einiges. Folgende Klassiker werden dem Spielekatalog hinzugefügt:

DOOM (1993) (PS4)

(1993) (PS4) DOOM II (Classic) (PS4)

(PS4) DOOM 64 (PS4)

(PS4) DOOM 3 (PS4)

(PS4) Dishonored: Definitive Edition (PS4)

Bis zum Ende des Monats haben alle PlayStation Plus-Mitglieder noch die Chance, die folgenden monatlichen Spiele zu spielen:

Meet Your Maker (PS4 / PS5)

(PS4 / PS5) Tails of Iron (PS4 / PS5)

PlayStation Plus: Was ist der Unterschieden zwischen Essential, Extra und Premium?

PlayStation Plus Essential ist der Standard-Service, der monatliche Spiele, Online-Multiplayer und exklusive Rabatte umfasst und für 8,99 € pro Monat, 24,99 € pro Quartal oder 59,99 € pro Jahr erhältlich ist, was etwa 5 € pro Monat entspricht.

PlayStation Plus Extra bietet alle Vorteile von PlayStation Plus Essential sowie Zugang zu einem Spielekatalog mit Hunderten von PS4- und PS5-Spielen für 13,99 € pro Monat, 39,99 € pro Quartal oder 99,99 € pro Jahr, was etwa 9 € pro Monat entspricht.

PlayStation Plus Premium bietet alle Vorteile von PlayStation Plus Essential und PlayStation Plus Extra sowie Zugriff auf einen Klassiker-Spielekatalog mit Spielen der originalen PlayStation, PS2, PS3 und PSP, Testversionen ausgewählter Spiele und Cloud-Streaming für 16,99 € pro Monat, 49,99 € pro Quartal oder 119,99 € pro Jahr, was etwa 10 € pro Monat entspricht.