Rainbow Six: Siege – Yacht: Die vergessene Map

Jeder kennt sie, so gut wie keiner mag sie. Yacht ist die erste DLC-Map in Rainbow Six: Siege, die jemals das Licht der Welt erblicken durfte. In Operation Black Ice wurde sie im Februar 2016 in das Spiel integriert und erweiterte den damals noch sehr spärlich besetzten Map Pool. Normalerweise mögen Siege-Fans der ersten Stunden Oldschool-Maps, was zwar ehrlicherweise eher an dem „Nostalgie-Bonus“ liegen dürfte und nicht an der Map per se, jedoch scheint das bei Yacht nicht der Fall zu sein. Man könnte sogar meinen, sie gehört zu den am wenigsten ausbalancierten Karten von Rainbow Six: Siege.

Was macht Yacht aus?

Yacht ist eine sehr, nun ja, „spezielle“ Map. Wenn man sich nur ihr Overlay anschaut, unterscheidet sie sich gar nicht so enorm von anderen Maps. Sie hat vier Bomb-Sites, insgesamt drei Stockwerke sowie drei verschiedene Spawn-Punkte für die Angreifer. Auch die Standorte der Bomb-Sites sind nicht außergewöhnlich. Zwei befinden sich im Kellerbereich, eine im Erdgeschoss und eine im 1. Stock. Hier ein kleiner Überblick:

Cockpit / Maps Room

Kitchen / Engine Control

Cafeteria / Staff Dormitory

Server Room / Engine Storage

Das, was sie so besonders und schwierig zu spielen macht, liegt im Inneren der Map. Yacht gehört nämlich zu den wenigen Maps von Rainbow Six: Siege, die kein vertikales Spiel zulassen. Das macht es sowohl Angreifern als auch Verteidigern schwierig, die Bomb-Sites anzugreifen bzw. zu verteidigen. Zudem führt es dazu, dass Bomb-Sites sehr schnell stagnieren und es sich in jeder Runde ein immer gleiches Muster abzeichnet. Aber nicht nur die Tatsache, dass kein vertikales Spiel möglich ist, macht die Map unbeliebt, sondern auch die Bomb-Sites an sich.

Schaut man sich einmal die oberste Bomb-Site (Cockpit / Maps Room) genauer an, stellt man fest, dass diese bei halbwegs guten Angreifern praktisch nicht zu verteidigen ist. Zahlreiche Türen und Fenster, die den Angreifern zur Verfügung stehen, machen es den Verteidigern schwierig, ihre Bombe zu verteidigen – selbst mit einer guten Taktik.

Auf der anderen Seite gibt es auch Bomb-Sites, die für Angreifer zu einer echten Mammutaufgabe werden können. Insbesondere die unterste Bomb-Site im Kellerbereich (Server Room / Engine Storage) ist eine dieser. Angreifer haben zwar relativ viele Entry Points, allerdings benötigen sie bei allen dieser Punkte eine gute Map Control. Sprich, sie müssen einen großen Teil der Map bereits eingenommen haben. Dass dies Zeit kostet und auf einer Map, die kein vertikales Spiel erlaubt, nicht gerade leicht ist, muss man nicht sonderlich hervorheben.

Wie kann man Yacht nun richtig anspielen?

Jetzt stellt sich natürlich die Frage: Wie spiele ich Yacht denn richtig an? Zuallererst gilt zu erwähnen, dass Yacht in Rainbow Six: Siege weder Teil des Ranked- noch des Esport-Pools ist. Somit werdet ihr als Spieler auf er Map in Sachen Kompetitivität eher weniger gefordert werden. Derzeit ist sie nur im Modus „Quick Match“ (früher Casual) spielbar. Da man aber dennoch mit der Prämisse an das Spiel geht, jede Runde zu gewinnen, hier ein paar kleine Tipps.

Als Verteidiger steht Utility ganz weit oben auf der Prioritäten-Liste. Operator wie Smoke, Fenrir oder auch Mute können den Angreifern rasch den letzten Nerv rauben und zudem wertvolle Zeit von der Uhr nehmen. Insbesondere die unterste Bomb-Site eignet sich für diese Operator optimal. Sollte man sich auf der Angreifer-Seite wiederfinden, gilt hier besonders, die Zeit nicht aus dem Auge zu verlieren. Auch hier ist die Operator-Auswahl von großer Bedeutung. Da Decken und Böden nicht zerstört werden können, sind Operator wie Sledge oder Buck eher nur 2. Wahl. Stattdessen greift man hier zu jemandem wie Thatcher oder Zofia. Diese können gegnerische Gadgets deaktivieren oder sogar ganz zerstören.

War Yacht mal Teil des kompetitiven Map Pools von Rainbow Six: Siege?

Direkt nach Release von Operation Black Ice wurde Yacht dem kompetitiven Map Pool von Rainbow Six: Siege hinzugefügt. Da die Esport-Szene von Rainbow Six: Siege zu dem damaligen Zeitpunkt noch in den Kinderschuhen stand, wurde nicht allzu sehr auf das Balancing geachtet, bevor man sie dem Map Pool hinzufügte.

Fun Fact: Yacht war nur für drei Monate Teil des Map Pools. Das macht sie zu der am kürzesten vertretenen Map des kompetitiven Map Pools von Rainbow Six: Siege.

Rainbow Six: Siege ist für die PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Windows-PC und Amazon Luna verfügbar.